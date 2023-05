Valentino Rossi, primo podio nel GTWC: il Dottore brinda a Brands Hatch

Il Dottore ha conquistato il secondo posto in gara 2 insieme al compagno di squadra Martin

14-05-2023 20:43

Primo podio per Valentino Rossi nel GT World Challenge: il nove volte campione del mondo di moto è arrivato secondo in Gara 2 del round di Brands Hatch, in Inghilterra.

Dopo una deludente Gara 1, chiusa in quindicesima posizione e vinta dall’equipaggio Akkodis ASP #88 di Raffaele Marciello e Timur Boguslavskiy, il pilota di Tavullia e il suo compagno di squadra Maxime Martin si sono riscattati sulla BMW del team WRT in gara 2, caratterizzata dai tanti incidente e una Safety Car.

Rossi riesce a portarsi in seconda posizione ma non riesce a raggiungere il duo Audi Feller-Drudi, vincitore della corsa. Valentino festeggia comunque il suo primo podio nel campionato, cogliendo pienamente l’opportunità creatasi con la Safety Car. Una prestazione solidissima, festeggiata poi su Instagram dal Dottore con un “Yeah!”.