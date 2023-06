MotoGP, Bezzecchi: "Sogno una moto ufficiale qui in VR46"

Dopo il secondo posto di Assen, il pilota Ducati ha parlato delle possibilità per il suo futuro fra mezzo e team.

25-06-2023 19:13

Un altro weekend importante ad Assen per Marco Bezzecchi, che dopo la pole position e la vittoria nella Sprint ha chiuso in gara secondo alle spalle di Pecco Bagnaia. Così sulla corsa a Sky: “È andata bene e sono contento. Sapevo che con la gomma media sarebbe stato un po’ più veloce, per questo sono molto contento del mio risultato, anche perché per passare Binder ho fatto fatica”.

Ma poi c’è stata anche l’occasione per parlare di avere una Desmosedici factory nel 2024. Per Gigi Dall’Igna, Bezzecchi se la merita. Marco ha quindi risposto: “Lo ringrazio, perché la moto ufficiale è un sogno, ma la vorrei qui con Mooney VR46. I miei ragazzi sono la chiave dei miei successi, senza non farei queste cose. Va bene anche una Ducati non ufficiale, ma il mio team lo vorrei sempre con me”.