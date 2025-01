MotoGP, Bastianini chiude con Carlo Pernat. "Ma non mi ha scaricato": il manager svela il retroscena

Enea Bastianini, da quest'anno pilota KTM, cambia management e passa con Enrico Zanarini. Si chiude il rapporto storico con Carlo Pernat, ma non in maniera traumatica: ecco perché

Enea Bastianini si appresta a vivere un 2025 di cambiamenti, e che vanno al di là del cambio di scuderia. Oggi è stato ufficializzato anche il nuovo management del pilota di Rimini, con il gruppo MSN che seguirà il nuovo alfiere di KTM al posto dello storico manager Carlo Pernat. Ma dietro non c’è alcuna rottura dolorosa, come lo stesso diretto interessato ha spiegato.

La nuova era di Bastianini tra KTM e MSM di Zanarini: chi è il nuovo manager

Come sappiamo, Bastianini lo scorso anno ha firmato un contratto con KTM, scuderia che nonostante la casa madre stia vivendo un periodo di grave crisi economica continuerà a correre nella MotoGP, almeno per quest’anno e presumibilmente il prossimo (forse). L’ex Ducati, per la precisione correrà con il team Tech 3, al fianco di Maverick Vinales.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Inoltre Bastianini sarà seguito da MSM, con a capo l’amministratore delegato Enrico Zanarini. Manager di piloti di lungo corso e già pigmalione di Jean Alesi, il bolognese ha seguito inoltre per nove anni Eddie Irvine e successivamente Giancarlo Fisichella nei primi anni Duemila (con quest’ultimo ha anche fondato l’agenzia Fisichella Motor Sport).

Negli anni dieci Zanarini ha fatto da manager per Vitantonio Liuzzi, per Antonio Fuoco e per Antonio Giovinazzi. Un profilo professionale legato perlopiù alle quattro ruote, alle monoposto e alla F1, ma il bolognese per un breve periodo ha gestito anche Max Biaggi.

Ora è la volta di Bastianini: “La dedizione di Enea a competere ai massimi livelli si allinea perfettamente con la nostra filosofia. Siamo entusiasti di supportarlo in questa sua rincorsa all’eccellenza”, recita il comunicato ufficiale di MSM.

Pernat spiega la chiusura dei rapporti con Bastianini: c’entra la salute

Il riminese chiude così il rapporto professionale con Pernat, ma senza strascichi particolari. In una diretta con il sito GPOne il manager ligure infatti ha ribadito anzitutto i problemi di salute: già ricoverato alla fine dello scorso anno, Pernat ha problemi di enfisema “e se prendo una bronchite facciamo il fu Carlo Pernat”.

“Con Enea quindi ne avevamo già parlato. Se faccio il manager vado a tutte le gare, da casa non si può fare. Ed è giusto che abbia qualcuno che abbia sempre vicino”, ha proseguito Pernat, che ha anche sottolineato il fatto di non averlo indirizzato nella scelta del nuovo management.

“KTM? Col senno di poi non la scelta migliore. Ma Enea non mi ha scaricato”

Poi ha parlato della decisione di andare in KTM: “Allora sembrava la scelta migliore, lui veniva da un anno sfortunato in Ducati [il 2023, ndr] e quello dopo è andato meglio, ma poteva raccogliere di più. Ma KTM purtroppo poi non si è rivelata la scelta migliore. A giugno però dicevano di essere in attivo nella relazione semestrale”, riferendosi ai problemi finanziari.

Ma Pernat ha poi ribadito: “Non è vero che Enea mi ha scaricato, non c’entrano queste cose, ma i miei problemi fisici. Io non esco di scena però, lui è un talento incredibile e dietro le quinte continuerò a dargli una mano. Zanarini? L’esperienza ce l’ha”. E infine un pensiero su Bastianini: “Mi spiace non seguirlo più come un tempo, ma ne avevamo già parlato a settembre-ottobre, dicendogli di guardarsi attorno. È giusto così”.