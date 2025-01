MotoGP 2025, calendario presentazioni di team e piloti: come la F1 evento show a Bangkok il 9 febbraio

La MotoGP segue l'esempio della Formula 1, avendone lo stesso "padrone" Liberty Media e presenterà team e moto del Mondiale 2025 in un unico evento a Bangkok. Tutte le date dei test, del campionato e delle presentazioni singole

Save the date. La MotoGP comincia ad accendere i motori per il Motomondiale 2025. Una stagione attesa da tutti. Che sarà piena di cambiamenti con il campione del mondo Martin che ha portato il numero 1 in Aprilia, il dream team Ducati formato da Bagnaia e Marc Marquez ma ancora lo squadrone Ktm con Bastianini e Acosta gravato però dalla crisi della casa austriaca. Un Mondiale che sulla falsa riga della F1 avrà un inizio di gruppo con la presentazione evento che si terrà in data unica a inizio febbraio a Bangkok. Ma proprio come in Formula 1 i vari team non hanno voluto rinunciare ai vernissage “privati” e solitari con i rispettivi sponsor.

MotoGp come la F1, presentazione unica a Bangkok

Il proprietario di fatti è lo stesso. L’impostazione anche. Così come avverrà in Formula 1, anche la MotoGP ha deciso di presentare tutti i team del Mondiale 2025 in un evento unico. Le 11 scuderie e i 22 piloti della classe regina saranno quindi riunite a Bangkok il 9 febbraio.

Una scelta strategica e logistica dettata dal fatto che nei giorni precedenti ci saranno a Sepang, nella vicina Malesia, dapprima i test per rookie, collaudatori e piloti dei team con le concessioni (Honda e Yamaha) fino al 2 febbraio, e poi il primo test pre-stagionale ufficiale dal 5 al 7 febbraio. La MotoGP si sposterà poi in Thailandia, dove il secondo ed ultimo test pre-stagionale è previsto a Buriram il 12-13 febbraio.

Quello di Bangkok sarà un evento a tutto tondo, sfarzoso e luccicoso dove i team sveleranno le livree della nuova stagione, non si sa se anche le moto che realmente correranno il Mondiale, e poi sarà la prima occasione in cui vedremo con le nuove tute i piloti specie quelli che hanno cambiato casacca come Martin con Aprilia, Marquez con Ducati ufficiale, Bastianini con Ktm e via via tutti gli altri.

Calendario presentazioni team MotoGP 2025

E proprio come in F1 ciascun team non ha voluto rinunciare a organizzare in proprio la presentazione dei piloti e delle moto per il 2025 per dare spazio ai propri sponsor, fornitori e quant’altro. A inaugurare il ciclo dei vernissage sarà l’Aprilia Trackhouse seguita dal team ufficiale che avrà il campione del mondo Jorge Martin e Marco Bezzecchi. La prima Ducati a svelarsi sarà quella di Gresini, due giorni dopo toccherà all’atteso team Factory con Marquez e Bagnaia. Tra fine gennaio e inizio febbrario sarà la volta di Ktm, Yamaha e Honda.

14 Gennaio: Aprilia Trackhouse Racing – Raul Fernandez e Al Ogura

– Raul Fernandez e Al Ogura 16 Gennaio: Aprilia Racing – Jorge Martin e Marco Bezzecchi

– Jorge Martin e Marco Bezzecchi 18 Gennaio: Gresini Racing – Alex Marquez e Fermin Aldeguer

– Alex Marquez e Fermin Aldeguer 20 Gennaio: Ducati Factory – Pecco Bagnaia e Marc Marquez

– Pecco Bagnaia e Marc Marquez 30 Gennaio: KTM e KTM Tech3 – Brad Binder, Pedro Acosta / Maverick Vinales, Enea Bastianini

e – Brad Binder, Pedro Acosta / Maverick Vinales, Enea Bastianini 31 Gennaio: Yamaha e Yamaha Pramac – Fabio Quartararo, Alex Rins / Jack Miller e Miguel Oliveira

e – Fabio Quartararo, Alex Rins / Jack Miller e Miguel Oliveira 01 Febbraio: Honda HRC – Joan Mir e Luca Marini

– Joan Mir e Luca Marini 08 Febbraio: Honda LCR – Johann Zarco e Somkiat Chantra

– Johann Zarco e Somkiat Chantra ???: VR46 Racing Team

Le date del Mondiale MotoGP 2025: test e calendario gare

Le date dei test prestagionali

SEPANG (Malesia), 31 gennaio – 2 febbraio, Shakedown (riservato a rookie, collaudatori e team con concessioni)

SEPANG (Malesia), 5-7 febbraio

BURIRAM (Thailandia), 12-13 febbraio

Calendario Campionato Mondiale MotoGP 2025