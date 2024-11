Rivoluzione F1: presentazione unica, l'idea show di Domenicali. T-Tray Red Bull a tarallucci e vino. Addio Wittich

Tutto in un giorno: la FIA annuncia la nuova modalità show di presentazione unica delle nuove monoposto voluta da Stefano Domenicali; cambio in direzione corsa, lascia Wittich tocca a Rui Marques e infine conclusa con un nulla di fatto la indagine sul T-tray della Red Bull

E la chiamano sosta. Giornata quanto mai piena per la Formula 1 che in attesa di volare e tornare nel Stati Uniti la settimana prossima per il Gran Premio di Las Vegas ha visto definirsi una serie di situazioni, novità, notizie degne di cronache come dicono quelli che scrivono bene. Continua la trasformazione in show entertainment del circus promossa dal gran capo Stefano Domenicali: dalla prossima stagione la presentazione delle monoposto sarà unica, avrà una sede e ci saranno tutti i team con le nuove macchine.

Ma nel giorno in cui Alpine ha annunciato la motorizzazione Mercedes dalla prossima stagione c’è anche spazio per il “saluto” a Niels Wittich che lascia l’incarico di direttore di gara che aveva ereditato da Michael Masi. E poi c’è anche la fine dell’indagine con tanto di verdetto alla “volemose bene” sul presunto escamotage del T-tray usato dalla Red Bull in regime di parco chiuso: la montagna ha partorito un topolino.

F1 sempre più show: dal 2025 presentazione unica, dove e quando

La Formula 1 conferma un evento mai visto prima. La massima categoria del motorsport prosegue il percorso fortemente voluto dal boss Stefano Domenicali, cominciato da qualche anno a questa parte verso la massima spettacolarizzazione del prodotto, in ottica televisiva, marketing e non solo. I team che parteciperanno al prossimo campionato sveleranno le proprie monoposto collettivamente nel orso di un evento molto particolare che si terrà a Londra in data 18 Febbraio 2025.

Save the date dunque: Londra, The O2 Arena, 18 febbraio 2025 nell’anno del 75° anniversario di questo sport. Qui i tifosi potranno vedere per la prima volta le livree delle dieci squadre dalla Ferrari alla Mercedes passando per Red Bull, McLaren e quant’altro. Saranno presenti tutti i piloti e i rispettivi “team principal”. Successivamente ogni squadra avrà il proprio evento per mostrare i modelli delle proprie vetture, come ogni anno.

Presentazione unica, la soddisfazione di Domenicali

Stefano Domenicali, presidente della F1, ha analizzato quello che sarà questo grande evento: “La stagione 2025 sarà una stagione classica dopo tutto il dramma vissuto finora nel 2024 , quindi è una fantastica opportunità per gli appassionati di tutte le età di vivere da vicino l’incredibile spettacolo di intrattenimento che è la Formula 1.”

“Attraverso la nostra collaborazione con tutti e 10 i team, i fan possono essere certi che offriremo un’esperienza dal vivo davvero emozionante combinando la presentazione dei nuovi design, interviste con i più grandi nomi della F1 e intrattenimento all’avanguardia. Sarà un evento mai visto da non perdere “, ha concluso Brian Burke, direttore creativo di BrianBurkeCreative.

Fonte: Ansa

Tutti insieme appassionatamente ma senza obblighi

Sarà sicuramente un grande evento a forte impatto mediatico. Ma probabilmente povero di spunti tecnici. Le scuderie ovviamente non saranno obbligate a svelare le monoposto 2025 in quell’occasione, bensì potranno togliere i veli ad una showcar (o anche alla macchina della stagione in corso) munita della nuova livrea. Come del resto fanno già adesso la maggior parte delle squadre nelle loro stesse presentazioni, dal vero oppure online, dove le macchine nuove sono spesso dei rendering molto differenti da quelle che poi vanno in pista nei primi test.

Altra rivoluzione: dopo Masi lascia Wittich, tocca a Marques

Altro grosso cambiamento per la F1 annunciato nella giornata di oggi. Niels Wittich non sarà più il direttore di gara. Al Gran Premio di Las Vegas, il tedesco non occuperà più il posto che ricopriva dal 2022 dopo l’addio, non senza polemiche di Michael Masi. Alla direzione gara viene promosso Rui Marqués, che finora aveva ricoperto questo ruolo in F2 e F3.

“La FIA può confermare che Niels Wittich ha lasciato la sua posizione di direttore di gara della F1 per perseguire nuove opportunità. Niels ha adempiuto alle sue numerose responsabilità come direttore di gara con professionalità e dedizione. Lo ringraziamo per il suo impegno e gli auguriamo il meglio per il futuro”, recita la nota della federazione. Mentre si vocifera di qualche dissidio addirittura con il presidente della FIA. Ben Sulayem.

Wittich era subentrato nella stagione 2022. Inizialmente in compresenza con Eduardo Freitas, prendendo il posto del controverso Michael Masi, che aveva rimesso il suo incarico dopo le polemiche scaturite per la gestione del finale di gara del GP di Abu Dhabi 2021 che aveva consegnato all’ultimo giro dell’ultima gara il Mondiale a Max Verstappen ai danni di Lewis Hamilton.

T-Tray Gate: Red Bull assoluta, il reato non sussiste…

Dulcis in fundo, arriva l’ennesima grazia della stagione. Dopo la vicenda delle ali mobili della McLaren, anche la Red Bull resta immacolata dopo l’indagine condotta dalla FIA sul cosiddetto T-Tray Gate. Un sistema che si sospettava permettesse alla RB20 di modificare l’altezza da terra del T-Tray, ovvero la sezione frontale del fondo della monoposto, anche in regime di parco chiuso.

La Federazione Internazionale al termine delle indagini svolte non ha trovato nessuna anomalia nelle monoposto di Max Verstappen e Sergio Perez. “L’indagine si è conclusa rilevando che non c’è stata alcuna violazione”. Insomma tanto rumore per nulla, è finita a tarallucci e vino. Ancora…