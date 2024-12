MotoGp, Bastianini in ansia per la crisi KTM. La rivelazione di Pernat: “La situazione è drammatica”

La casa austriaca sta vivendo una stagione molto complicata con Enea Bastianini che corre il rischio anche di ritrovarsi senza moto per la stagione 2025, il suo manager è ottimista ma non nasconde le difficoltà

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un fulmine a ciel sereno proprio quando c’era da cominciare a lavorare in vista della prossima stagione. La crisi economica che sta attraversando la KTM rischia di essere un problema enorme per Enea Bastianini, che dopo aver lasciato la Ducati voleva dimostrare il suo valore anche con la casa tedesca.

Pernat: “Situazione drammatica”

A fare chiarezza sulla situazione ci pensa il manager del pilota italiano, Carlo Pernat, intervenuto nella trasmissione radiofonica “Tutti Convocati”: “Quello che posso dire è che ci è arrivata una mail da parte di Ktm che ci dice che l’amministrazione controllata riguarda tre società e il reparto corse non rientra in queste tre. Per noi si tratta di una comunicazione ufficiale. Speriamo nella Red Bull che ha confermato la sua sponsorizzazione. Ma è inutile nascondere che al momento si tratta di una situazione drammatica. In questo momento i meccanici e il nuovo capomeccanico e lo stesso Bastianini stanno lavorando in Austria sulla moto in vista delle prove di febbraio. Per me si corre al 90% ma gli sviluppi sono un grande punto interrogativo”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ducati coccola Marquez

In casa Ducati c’è grande voglia di cominciare subito la stagione. La vittoria di Martin è stata accolta con entusiasmo ma è evidente che forse a Borgo Panigale avrebbero preferito che a trionfare fosse un pilota della casa ufficiale. Dalla prossima stagione il compito di riportare il titolo toccherà a Bagnaia e a Marc Marquez. E negli ultimi giorni Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse ha voluto coccolare lo spagnolo: “La prima volta in rosso? Quando vedi un campione che guida la tua modo è sempre una grande emozione. Credo che sia lui che Pecco siano grandissimi campione e sono determinati. Piloti diversi ma entrambi sanno come si vincere un Mondiale”.

Martin e la scelta Aprilia

Sarà un anno decisamente particolare per Jorge Martin che scende da una Ducati e abbraccia il progetto Aprilia consapevole che avrà delle difficoltà da affrontare nello sfidare una moto che negli ultimi anni è stata imbattibile: “Penso che sarà una sfida molto difficile e grande. Non è facile passare da un progetto supervincente a uno che non lo è in questo momento. Ma ho fiducia in questo progetto ed è una cosa che mi da una motivazione extra”.