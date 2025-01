Inter: Donnarumma nel mirino, l’ennesimo sgarbo al Milan scatena il web

L'ex portiere rossonero, nonostante la vittoria in supercoppa francese col PSG, non ha ancora rinnovato: possibile addio già a fine stagione

L’Inter guarda con attenzione Gianluigi Donnarumma e il suo possibile ritorno in Italia potrebbe presto diventare realtà. Il portiere della Nazionale, attualmente in forza al Paris Saint-Germain, ha un contratto in scadenza nel 2026. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i nerazzurri starebbero monitorando la situazione con interesse, valutando un possibile affondo già nel mercato estivo. Intanto, sui social è scoppiata una bufera tra tifosi di Milan e Inter.

L’Inter punta Donnarumma: un possibile ritorno in Italia

Gianluigi Donnarumma potrebbe tornare a giocare in Serie A. Il portiere numero uno della Nazionale italiana ha un contratto in scadenza con il PSG al 30 giugno 2026, ma il rapporto con l’allenatore Luis Enrique non è mai decollato.

Inoltre, la scorsa estate il club francese ha investito 20 milioni di euro per il giovane Matvey Safonov, aumentando la concorrenza tra i pali. In questo contesto, il portiere campano vedrebbe di buon occhio un ritorno in Italia: potrebbe ritrovare diversi compagni della Nazionale e Gianluca Spinelli, suo ex preparatore dei portieri a Parigi.

Donnarumma, il possibile erede di Sommer

L’Inter, intanto, valuta la possibilità di affidare la porta a Donnarumma per il dopo Sommer, che potrebbe seguire il percorso già intrapreso da Calhanoglu. Anche Josep Martinez, il portiere arrivato dal Genoa, non ha offerto garanzie sufficienti.

Al momento, però, si parla solo di un’ipotesi: qualora il calciatore decida di non rinnovare il contratto con il PSG, l’Inter potrebbe acquistarlo a titolo definitivo, a prezzo scontato, sfruttando la volontà del club parigino di non perderlo completamente a parametro zero.

Il nodo rinnovo e lo stipendio

Il futuro del portiere dipenderà comunque a prescindere dall’evoluzione del dialogo con il PSG per il rinnovo del contratto. Tuttavia, trasferirsi all’Inter significherebbe per Donnarumma rinunciare a una parte consistente del suo stipendio attuale, pari a 10 milioni di euro netti annui, bonus inclusi.

Proprio l’aspetto economico rappresenta l’ostacolo principale per il suo ritorno in Italia. Nonostante ciò, il feeling tra le parti sembra positivo: Donnarumma gradirebbe l’idea di un ritorno in Serie A e Marotta è pronto a cogliere l’opportunità se si presentasse.

I successi al PSG e l’incertezza sul futuro

Donnarumma era arrivato al PSG nell’estate del 2021 a parametro zero, dopo aver lasciato il Milan. In quattro stagioni ha collezionato 131 presenze e subito 128 gol, vincendo sette trofei: tre campionati francesi, tre supercoppe di Francia e una Coppa di Francia. Nonostante i successi, il portiere potrebbe presto cambiare aria.

Come confermato dal suo agente, Enzo Raiola, prima di Natale: “Stiamo vedendo, ora c’è un momento di pausa di riflessione su alcuni aspetti contrattuali, vedremo se nei prossimi mesi ci sarà la fumata bianca. Ora è tutto in sospeso, in fase di trattativa tutto può succedere, non diamo previsioni. Siamo in fase di stand-by”.

Bufera social per il possibile ritorno di Donnarumma a Milano

Cosa ne pensano i tifosi di Milan ed Inter sul possibile ritorno di Donnarumma in Serie A? C’è chi scrive: “Sì, Donnarumma ad oggi hai fatto tante “scelte di vita” ma andare a giocare per quelli, sarebbe il compimento perfetto della tua carriera. Ti prego vai da loro. Tutti noi tifosi del Milan non vediamo l’ora di vederti con quella maglia. Regalaci questo sogno Gigi.”

E ancora: “Possiamo discutere di tutto ma non di Donnarumma, perché Gigio è il portiere più forte del mondo. L’unico capace di parare i tiri e le deviazioni impossibili. Non esistono oggi come oggi portieri più forti di Gigio. Magari venisse all’ Inter”.

Non si placano gli animi sul web: “La “degna fine” per un personaggio come Donnarumma pensandoci bene potrebbe essere proprio l’Inter per rinnegare completamente il suo passato rossonero…”

I tifosi restano dubbiosi: “Mi fa tenerezza la gente che pensa che Donnarumma (ottimo portiere per carità) saprebbe reggere la pressione di andare all’Inter, tornando peraltro a vivere a Milano…”

Virale, infine, è la foto di Donnarumma da bambino con la maglietta dell’Inter. C’è infine chi scrive: “Il cerchio si chiude.” E ancora: “Il tempo è un ciclo, Donnarumma riabbraccerà la sua VERA fede e rinnegherà definitivamente il suo passato”.