Inter, per Napoli scatta allarme esterni: dopo Carlos Augusto e Zalewski si ferma anche Darmian

Il veterano nerazzurro costretto a uscire al 24’ per un problema alla coscia: a Inzaghi sono rimasti solo i titolari Dumfries e Dimarco

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Allarme esterni per l’Inter: durante il quarto di finale di Coppa Italia di stasera al Meazza contro la Lazio Simone Inzaghi è stato costretto a sostituire Matteo Darmian, infortunato alla coscia. È il terzo laterale a fermarsi in pochi giorni dopo Carlos Augusto e Zalewski.

Inter, anche Darmian si ferma per infortunio

L’Inter rimane a corto di esterni di fascia in vista del big match di campionato contro il Napoli, in programma sabato al Diego Armando Maradona. Al 24’ del quarto di finale di Coppa Italia di stasera contro la Lazio, Simone Inzaghi è stato costretto a sostituire Matteo Darmian per un infortunio muscolare alla coscia destra.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Inter senza Carlos Augusto e Zalewski sulle fasce

Soltanto domani si conoscerà l’entità dell’infortunio di Darmian, il rischio è che Inzaghi si presenti a Napoli con solo due esterni di fascia a disposizione, ovvero i titolari Dumfries e Dimarco (quest’ultimo è stato schierato titolare stasera).

Nel giro di pochi giorni, infatti, l’Inter ha perso per infortunio tutte le alternative ai titolari: Carlos Augusto si è fermato prima della partita col Genoa per una forte contusione al polpaccio, mentre ieri si è fermato Nicholas Zalewski, vittima di un risentimento al soleo della gamba destra.

L’Inter e il problema Dimarco

Se l’infortunio di Darmian dovesse essere grave, Inzaghi si ritroverebbe senza cambi sulle corsie esterne nel match di sabato: un problema non da poco in una gara che si annuncia ad alta intensità, soprattutto per ciò che riguarda la corsia esterna sinistra. Nelle 25 partite disputate da titolare tra campionato e Champions, infatti, Dimarco è rimasto in campo per tutti i 90’ in sole 7 occasioni: il mancino ha capacità tecniche eccezionali, ma non l’atletismo e la resistenza per reggere tutto l’incontro ad alto ritmo. Un punto debole che il Napoli di Antonio Conte potrebbe sfruttare.