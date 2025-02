Inter-Lazio, Taremi fa flop e Arnautovic si prende l’ovazione di San Siro: è il vice Thuram per Napoli

Prestazioni agli antipodi per i due attaccanti di scorta di Inzaghi: l’iraniano delude ancora, l’austriaco sblocca l’incontro e si candida a una maglia per il Maradona

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

L’uno è croce, l’altro delizia. Mehdi Taremi e Marko Arnautovic, gli attaccanti di scorta dell’Inter schierati da Simone Inzaghi nel quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio, hanno offerto due prestazioni agli antipodi: ancora deludente l’iraniano, formidabile l’austriaco, in gol con una giocata pazzesca con cui si candida ad una maglia da titolare per il big match di Napoli.

Inter-Lazio, Taremi delude ancora

Corse a vuoto, sponde sbagliate, palloni persi in maniera goffa e mai un’occasione in area di rigore: nella gara dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio Mehdi Taremi fornisce una prestazione deludente, in linea – purtroppo per i tifosi nerazzurri – con quelle offerte finora in nerazzurro.

L’iraniano non riesce a incidere e la sensazione è che, dopo aver accumulato finora il triplo dei minuti di Marko Arnautovic (oltre 1.300 contro 450’) e 6 volte quelli di Joaquin Correa (223’), ora sia lui l’ultima scelta in attacco per Simone Inzaghi.

Inter-Lazio, Arnautovic incanta San Siro

All’opposto, invece, la prova di Arnautovic contro la Lazio. Titolare per la 4a volta in stagione, il 35enne austriaco si dà da fare sin dai primi minuti: non combina granché, ma mostra subito di aver voglia di giocare. E al 39’ fa esplodere San Siro con la spettacolare conclusione al volo che sblocca l’incontro, per di più di sinistro, non il suo piede forte. Dopo il gol Arnautovic continua a combattere, lasciando poi il campo tra gli applausi del pubblico nerazzurro al 64’.

A febbraio Arnautovic meglio di Lautaro e Thuram: gioca lui a Napoli?

E con il gol alla Lazio Arnautovic si candida addirittura a una maglia da titolare per il match scudetto col Napoli in programma sabato al Diego Armando Maradona al posto di Marcus Thuram, alle prese con il problema alla caviglia che l’ha già tenuto fuori dalla gara col Genoa: il francese è in dubbio come Darmian, uscito stasera per un problema alla coscia.

Anche perché, numeri alla mano, Arnautovic è stato il miglior attaccante dell’Inter del mese di febbraio: prima di stasera aveva già deciso la gara con la Fiorentina, segnando la rete del definitivo 2-1. I suoi gol nel mese sono 2, uno score migliore sia di quello di Thuram (a secco addirittura dal 19 gennaio) e anche dello stesso Lautaro Martinez, a segno sabato col Genoa dopo la tripletta in Champions al Monaco del 29 gennaio. E se oggi rinunciare a questo Arnautovic fosse un errore per Inzaghi?