Inter, Bayern con l’emergenza portieri: si ferma il secondo Urbig, Neuer accelera il recupero

I bavaresi perdono anche la riserva del leggendario numero uno tedesco, Kompany potrebbe essere costretto a schierare il 36enne Ulreich o l’israeliano Peretz

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Emergenza portieri per il Bayern Monaco in vista dell’andata dei quarti di Champions League contro l’Inter: s’è fermato il secondo Urbig, che aveva sostituito Neuer dopo l’infortunio di quest’ultimo. Il nazionale tedesco costretto ad accelerare il recupero, altrimenti toccherà al 36enne Ulreich o all’israeliano Peretz.

Bayern-Inter, emergenza portieri per i bavaresi

Mentre l’Inter vede lentamente svuotarsi l’infermeria, nel Bayern Monaco scatta l’allarme portieri in vista dell’andata dei quarti di finale di Champions League contro i nerazzurri, in programma l’8 aprile a Monaco di Baviera. Dopo Manuel Neuer, vittima di un problema muscolare mentre esultava per il momentaneo 2-0 del Bayern durante il match degli ottavi di Champions con il Bayer Leverkusen, si è infatti fermato anche la sua riserva, Jonas Urbig.

Bayern, l’infortunio del secondo portiere Urbig

Urbig, classe 2003, era stato convocato dalla Germania U21, ma è stato costretto a dare forfait a causa di un infortunio al piede. Lo stop del giovane portiere rappresenta un grave problema per il tecnico del Bayern Vincent Kompany in vista della gara di andata contro l’Inter: nelle due partite di Champions contro il Bayer Urbig si era ben comportato, riuscendo a mantenere inviolata la porta dei bavaresi. Peggio era andata in Bundesliga: senza Neuer il Bayern è infatti stato sconfitto per 3-2 in casa dal Bochum e poi non è andato oltre l’1-1 sul campo dell’Union Berlino.

Bayern: Peretz e Ulreich le alternative per Kompany

Il problema principale per Kompany, però, è rappresentato dalle alternative a Urbig. Nel corso della stagione, infatti, il Bayern ha utilizzato altri due portieri: nessuno dei due, però, fornisce sufficienti garanzie per un match così importante come quello con l’Inter. La prima soluzione è rappresentata da Daniel Peretz, 24enne portiere della nazionale israeliana che ha incassato 7 reti nelle 6 partite giocate quest’anno col Bayern, l’ultima delle quali nel 5-1 rifilato al Lipsia lo scorso 20 dicembre: dopo Peretz è stato assente per alcuni problemi di salute.

L’alternativa è l’esperto Sven Ulreich, 36enne utilizzato solo due volte quest’anno da Kompany, entrambe a settembre: nel 5-0 al Werder Brema del 9 settembre e poi nella ripresa del pirotecnico 9-2 rifilato alla Dinamo Zagabria. Dalla sua Ulreich ha però l’esperienza: al Bayern dal 2015 (eccezion fatta per la stagione 2020/21 vissuta all’Amburgo) ha disputato 21 gare in Champions con i bavaresi.

Bayern, Neuer accelera il recupero

La sensazione, però, è che Kompany chiederà a Neuer di accelerare drasticamente i tempi di recupero dal suo infortunio: oggi il 38enne leggendario portiere della nazionale tedesca è tornato a lavorare in allenamento col pallone, tuttavia la storia recente dei suoi infortuni – si è fermato già due volte questa stagione per problemi muscolari – impone allo staff del Bayern una certa cautela nell’imporgli carichi di lavoro particolarmente stressanti.