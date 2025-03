Inter, Ancelotti l’ostacolo per Nico Paz: le parole sul talento del Como allontanano i nerazzurri

Intervenuto al premio del Trofeo Maestrelli, il tecnico del Real Madrid è tornato a parlare del trequartista argentino inseguito da Marotta e Ausilio

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Nico Paz è il sogno dell’Inter per il prossimo calciomercato, ma per vederlo in nerazzurro Beppe Marotta e Piero Ausilio dovranno convincere Carlo Ancelotti e il Real Madrid a mollare la presa: intervenuto al Trofeo Maestrelli, il tecnico italiano è tornato a elogiare il talento argentino del Como.

Inter, Nico Paz obiettivo per il calciomercato estivo

L’Inter non lo nasconde, Nico Paz è uno degli obiettivi dei nerazzurri per il prossimo calciomercato estivo. Il talento argentino messosi in luce al Como nella sua prima stagione in serie A ha incantato Beppe Marotta e l’uomo mercato nerazzurro Piero Ausilio, inoltre viene ritenuto funzionale al progetto tattico di Simone Inzaghi: nel 3-5-2 dell’Inter Paz potrebbe agire da interno avanzato di centrocampo o da trequartista in un passaggio al 3-5-1-1. Riuscire a prenderlo, però, non sarà facile: il Real Madrid non mollerà la presa tanto facilmente.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nico Paz, il diritto di recompra del Real Madrid

La conferma è arrivata stasera da Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid che fino al 2027 detiene un diritto di recompra sul cartellino di Paz, acquistato la scorsa estate dal Como per 6 milioni di euro e il 50% di diritto sulla rivendita: con una cifra vicina ai 12 milioni di euro, i Blancos possono riprendersi il trequartista argentino. E a sentire Ancelotti, ne hanno tutta l’intenzione.

Nico Paz, le parole di Ancelotti al Maestrelli

“Nico Paz è un ragazzo nostro” ha detto Ancelotti, in collegamento da Madrid per ricevere il Trofeo Maestrelli insieme ad altri celebri colleghi come Claudio Ranieri e Alberto Zaccheroni. “Lo teniamo sotto osservazione – ha poi aggiunto Ancelotti – , sta facendo benissimo e non avevo dubbi: capiremo a fine stagione quale decisione prendere”. Insomma quello di Paz all’Inter sembra un sogno destinato a rimanere tale.