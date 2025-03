Sfogo Ancelotti: la risposta acida della Liga e la polemica di Simeone

Alla rabbia di Ancelotti per aver giocato in campionato a meno di 72 ore dalla Champions replica la Liga: Il Real non ha chiesto di modificare orario

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Dopo il duro sfogo di Ancelotti, arriva la risposta della Liga che smentisce l’allenatore del Real Madrid: la Casa Blanca ha chiesto o meno di modificare l’orario della gara di campionato col Villarreal? Intanto Simeone, che stasera ospiterà il Barcellona al Metropolitano in uno scontro diretto per il titolo, non ha ancora smaltito la delusione per l’eliminazione dalla Champions a causa dell’intervento del Var sul rigore di Alvarez.

Real Madrid, la replica della Liga allo sfogo di Ancelotti

Al termine della partita peraltro vinta 2-1 dal Real Madrid ai danni del Villarreal con doppietta di Mbappé, Carlo Ancelotti ci è andato giù duro, durissimo: “Il Real Madrid non giocherà mai più una partita con meno di 72 ore di riposo. Abbiamo chiesto due volte alla Liga di cambiare l’orario del match ma non è successo niente: la prossima volta non ci presenteremo”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non poteva non arrivare la replica dell’istituzione guidata da Javier Tebas che al quotidiano spagnolo Marca ha assicurato che da quando è stato fissato l’orario dell’incontro, ovvero il 25 febbraio, il Real Madrid non ha mai chiesto di modificarlo. Non solo: la Liga sottolinea come in passato siano stato soddisfatte richieste di modifiche al programma presentate con sufficiente preavviso. Infine, evidenzia ancora un altro aspetto, ossia che sono stati rispettato i due giorni interi di riposo tra una partita e l’altra.

Anche al Barcellona capiterà lo stesso problema

Il Real Madrid ha giocato il ritorno dell’euroderby con l’Atletico mercoledì scorso alle 21:00 per poi scendere in campo ieri, sabato 15 marzo, alle 18:30 nell’arena del Villarreal. Stessa sorte capiterà al Barcellona in occasione del prossimo turno di Champions League.

I bluagrana saranno impegnati mercoledì 9 aprile alle 21:00 contro il Borussia Dortmund, poi sabato 12 alle 18:00 dovranno affrontare la gara di campionato con il Leganés, prima del ritorno dei quarti in programma martedì 15 contro i gialloneri. La squadra di Hansi Flick chiederà in tempo utile di spostare l’orario della partita? Per quanto riguarda il Real Madrid, il problema non si porrà perché i campioni d’Europa giocheranno l’andata con l’Arsenal il martedì e il ritorno mercoledì.

Simeone ancora polemico nonostante il Barça

La classifica della Liga vede in testa il Real Madrid a quota 60, quindi Barcellona a 57 e Atletico a 56. Stasera (ore 21:00) al Metropolitano il big match tra colchoneros e blaugrana, che potrebbe ancora una volta stravolgere una classifica in costante evoluzione tra sorpassi e controsorpassi. Nonostante l’importanza della posta in palio, nella conferenza stampa della vigilia Diego Simeone è tornato sul caso Alvarez e il doppio tocco sul rigore che ha spinto il Var a intervenire facendo infuriare i rojiblancos.

L’eliminazione agli ottavi di Champions nel derby con i blancos brucia ancora. “Provo rabbia, furia, ingiustizia. Capiamo i nostri tifosi, ma l’unica cosa che posso fare è lavorare affinché la squadra continui a competere”. Poi decide di non tornare più sull’argomento: “Come ha giustamente detto Carletto (Ancelotti, ndr) la partita è finita”.