Real Madrid più forte della stanchezza, Mbappè stende il Villarreal: la clamorosa decisione contro la Liga e Tebas

I Blancos, tornati in campo a 66 ore di distanza dopo la sfida Champions con l’Atletico, vincono in trasferta ma arriva la presa di posizione del club: “Mai più in campo senza 72 ore di riposo”

Pubblicato: 15-03-2025 20:45 Condividi