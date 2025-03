Atletico-Real Madrid, l'UEFA chiarisce sul rigore di Alvarez e promette: "La regola sul doppio tocco cambierà"

Il derby continua a far discutere con i Colchoneros che hanno protestato con la UEFA. La regola potrebbe cambiare ma per la squadra di Simeone il danno è fatto.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Da ieri sera abbiamo le 8 migliori d’Europa. Gli ottavi di finale di Champions League si sono infatti conclusi regalandoci i loro verdetti definitivi. La kermesse ha avuto pure un’appendice di polemiche, inevitabili alla luce di cosa è accaduto ieri nel corso del derby tra Atletico e Real Madrid. L’episodio legato al rigore di Alvarez, annullato dal Var, ha spinto i Colchoneros ad una formale protesta che potrebbe avere conseguenze.

Atletico-Real Madrid: cosa è accaduto

La moviola di Atletico-Real Madrid è davvero bella lunga. Ciò che più interessa, però, è il rigore assegnato ai Colchoneros con successivo gol poi annullato a Julian Alvarez. L’ex attaccante del Manchester City aveva anche segnato dal dischetto ma la rete non è stata convalidata dal Var che ha ravvisato un doppio tocco al pallone da parte del giocatore. Le immagini sono controverse e hanno causato un’infinità di polemiche.

Le proteste dei Colchoneros con l’UEFA

Diego Simeone è stato una furia nel post partita. Ma tutto l’Atletico Madrid si è sentito derubato, a tal punto – mormora qualcuno – da richiedere la ripetizione del match. Ciò sarebbe possibile, eventualmente, fino a 24 ore dal termine dell’incontro anche se chiaramente è un’ipotesi remota. Ne sta parlando il quotidiano Marca, comunque, che prevede una mossa ufficiale del club a breve. Di certo c’è che i Colchoneros hanno chiesto spiegazioni all’UEFA.

La replica dell’UEFA

Non ha potuto esimersi dal replicare il massimo organismo continentale di calcio. L’UEFA ha diramato un comunicato ufficiale per dire la propria sull’accaduto: “L‘Atletico Madrid ha chiesto informazioni alla UEFA in merito alla situazione che ha portato all’annullamento del calcio di rigore calciato da Julián Alvarez al termine della partita di ieri di UEFA Champions League contro il Real Madrid. Sebbene minimo, il giocatore ha toccato la palla usando il piede d’appoggio prima di calciarla, come mostrato nel video allegato“.

Il comunicato poi prosegue: “In base alla regola attuale (Regole del gioco, Legge 14.1), il VAR ha dovuto chiamare l’arbitro segnalando che il gol doveva essere annullato. La UEFA avvierà discussioni con la FIFA e l’IFAB per determinare se la regola debba essere rivista nei casi in cui un doppio tocco sia chiaramente involontario“.

Un episodio destinato a fare scuola

Insomma, probabilmente non cambierà il destino dell’Atletico Madrid – che è ormai fuori dalla competizione – ma è possibile che questo episodio abbia avuto un ruolo determinante per la modifica del regolamento. L’Uefa infatti si è dichiarata disposta a valutare l’eventuale ripetizione di un rigore in caso di doppio tocco invece del solo annullamento del tiro.

Il boccone da mandare giù per i rojiblancos è bello duro, secondo la UEFA però il regolamento attuale è stato rispettato. Vedremo se l’episodio avrà conseguenze. Julian Alvarez in ogni caso ha fatto scuola: difficilmente in futuro avremo una situazione simile.