Champions, ai quarti Barcellona-Borussia Dortmund, l'Arsenal contro Real o Atletico: vola l'Aston Villa

I risultati del ritorno degli ottavi di finale e il tabellone completo delle prossime sfide della coppa più prestigiosa: Villans contro il PSG di Kvara e Donnarumma.

Volano le inglesi (ma non è una sorpresa), con Arsenal e Aston Villa che hanno facilmente ragione di Bruges e PSV Eindhoven, capaci di eliminare nel turno precedente Atalanta e Juventus; al Borussia Dortmund lo spareggio di Lille. Questi i risultati degli ottavi di finale di Champions League, da abbinare a quello del derbyssimo di Spagna tra Atletico e Real Madrid. Un quadro che delinea al completo i quarti di finale, in programma tra l’8-9 aprile (andata) e il 15-16 (ritorno): Paris Saint-Germain-Aston Villa, Arsenal-Real Madrid/Atletico Bayern-Inter e Barcellona-Borussia Dortmund.

Lille-Borussia Dortmund: la ribaltano Emre Can e Beier

Era il match più equilibrato del lotto, dopo l’1-1 dell’andata a Dortmund: e Lille-Borussia non ha tradito le attese, con un clamoroso ribaltone nella ripresa che ha spedito i tedeschi ai quarti contro il Barcellona ed eliminato i francesi, capaci di sbloccare il risultato dopo pochi minuti col goleador David, che piace a tanti club italiani. Nel secondo tempo – appunto – il micidiale uno-due dei gialloneri. Al 9′ la rete di Emre Can su rigore concesso per intervento irregolare di Meunier su Guirassy, al 20′ il destro micidiale di Beier sotto l’angolino valso vittoria e passaggio del turno.

Aston Villa-Bruges: belgi in dieci, si scatena Asensio

Dopo il 3-1 dei Villans a Bruges, la qualificazione era quasi segnata. E l’espulsione di Sabbe al 17′ del primo tempo, che ha lasciato i giustizieri dell’Atalanta in dieci per oltre tre quarti di gara, ha ulteriormente spianato la strada all’undici di Emery. Aston Villa in vantaggio nella ripresa, con una rete di Asensio al 5′ su assist di Bailey. Al 12′ è Maatsen a firmare il raddoppio su preciso invito di Rogers, poi è ancora l’ex Real e PSG a calare il tris per i suoi. Tre a zero. E nei quarti di finale per la formazione di Birmingham ci sarà proprio il confronto col Paris Saint-Germain, che aveva eliminato il Liverpool.

Arsenal-PSV Eindhoven: Gunners ok, non basta Perisic

Il clamoroso 1-7 dell’andata in favore dei Gunners ha trasformato il match di ritorno tra i londinesi e il PSV Eindhoven in una sorta di amichevole. Condita comunque da tanti gol, alcuni di pregevole fattura. Due a due il finale, con Zinchenko ad aprire le marcature al 6′ su invito di Sterling. Al 18′ il gol del pareggio per la squadra che ai playoff aveva eliminato la Juventus: autore proprio una bestia nera dei bianconeri, l’ex nerazzurro Perisic. Al 37′ nuovo vantaggio dell’Arsenal, firmato da Rice: altro assist per Sterling. Nella ripresa, al 25′, la rete del definitivo 2-2 degli olandesi messa a segno da Driouech.

