Donnarumma para due rigori al Liverpool e manda il PSG ai quarti: Gigio riconquista Parigi dopo le critiche

Con la prestazione da fenomeno contro il Liverpool che ha permesso al PSG di qualificarsi per i quarti, Donnarumma allontana le critiche e le voci di mercato

Liverpool-PSG è stata forse la più spettacolare delle partite della prima tornata dei ritorni degli ottavi di finale di Champions League, oltre a essere stata l’unica a venire decisa dopo i calci di rigore che hanno premiato i francesi, vittoriosi grazie a un grandioso Gianluigi Donnarumma, che ha risposto alle tante critiche recenti parando due calci dagli undici metri nella lotteria finale.

Liverpool-PSG: 90’ a ritmi altissimi

Che il PSG avesse le possibilità di impensierire un Liverpool fino a questo punto della stagione praticamente perfetto lo si era capito già all’andata nonostante il risultato di 1-0 in favore degli inglesi. E a conferma di ciò sono bastati i primi minuti del match, con Ousmane Dembelé che, dopo una ripartenza micidiale, appoggia in rete su assist di Barcola il gol che riporta la doppia sfida in parità.

Entrambe le squadre continuano a creare tanto e andare vicine alla rete – con il Liverpool che prima si vede annullare un gol di Szoboszlai per un fuorigioco in partenza di Diaz e poi prende il palo con Quansah che aveva colpito di testa al centro dell’area – senza però trovarla. Il match si prolunga dunque ai supplementari, durante i quali nessuna delle due formazioni riesca a trovare il gol che consegnerebbe il passaggio ai quarti di finale.

Il Donnarumma show ai rigori

Si va dunque ai rigori, ed è qui che va in scena il Gianluigi Donnarumma show. Il portiere azzurro, che nel secondo tempo aveva fatto spaventare i suoi compagni accasciandosi a terra per un problemino fisico poi risoltosi, è assoluto protagonista della lotteria finale, nella quale ha parato i rigori di Nunez e Jones, permettendo al PSG, che invece non ne ha sbagliato nemmeno uno, di volare ai quarti di finale, dove affronterà la vincente della sfida tra Brugge e Aston Villa, che parte con i favori dei pronostici in virtù del 3-1 dell’andata.

Che risposta alle critiche – e al mercato – da parte di Donnarumma

La prestazione messa in campo da Donnarumma è stata certamente la miglior risposta alle tante critiche piovutegli addosso dalla stampa francese nell’ultimo periodo, comprese quelle dell’Equipe, che dopo il gol subito all’unico tiro in porta affrontato nella gara d’andata col Liverpool gli aveva dato addirittura un bel 4 in pagella. Siamo certi che il suo voto dopo questa prestazione sarà almeno il doppio.

La prestazione di oggi allontana anche le voci di mercato che vorrebbero il PSG alla ricerca di un nuovo portiere, che per alcuni potrebbe essere Mike Maignan, il quale potrebbe tornare a Parigi facendo proprio la stessa tratta percorsa quattro anni fa da Donnarumma. Ma dopo una prestazione del genere davvero ci sarà qualcuno pronto a mettere alla porta il caro Gigio?