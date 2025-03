Milan, il ruolo di Maignan nella Kings League France diventa un indizio di mercato: c’è lo zampino del Psg

Il portiere rossonero sarà presidente di una delle squadre della manifestazione parigina: e vsi incrementano le voci di un possibile scambio con Donnarumma, che tornerebbe clamorosamente a Milano

Sta prendendo piede in tutta l’Europa, e naturalmente la Francia non poteva fare eccezione. Nasce infatti Kings League France, che segue al successo registrato in Italia e all’approdo in Brasile.

Kings League Francia in estate

Come riporta SportMediaset, nella giornata di oggi è stata annunciata la creazione della lega francese. D’altronde la Francia era già stata protagonista in Kings League, partecipando alla World Cup in Messico con la squadra Foot2Rue guidata dallo streamer Amine. Saranno otto le squadre partecipanti alla competizione d’Oltralpe, con content creators, influencers e nomi di spicco del calcio tradizionale tra i protagonisti attesi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Anche Maignan a Parigi

Coinvolti anche Amine, il più importante streamer francese, che sarà affiancato dagli ex calciatori Samir Nasri e Jérémy Ménez; Maxime Biaggi, Squuezie e Djilsi; Michou; Pfut; Domingo; Kameto; Adil Rami, ex difensore del Milan. Tra i presidenti ci sono Jules Koundé, difensore del Barcellona e Aurélien Tchouaméni, centrocampista del Real Madrid. Ed Al loro fianco ci sarà anche Mike Maignan, portiere del Milan.

Maignan-Psg, trattativa possibile

La presenza di Maignan in una iniziativa del genere però ha destato qualche sospetto tra i tifosi del Milan, perché il nome del portiere rossonero è da tempo accostato a quello del Psg. Una presenza che avrebbe ben poco di casuale, dunque, a fronte delle voci ricorrenti di un possibile scambio tra portieri. La stagione grigia vissuta fin qui dal francese sembrerebbe aver convinto il club a lasciarlo andare, e proprio per questo motivo si va profilando un incredibile maxi affare che coinvolgerebbe lui e un altro grande ex rossonero, Gigio Donnarumma. Il suo ritorno a Milano sarebbe a dir poco clamoroso.

Donnarumma via da Parigi, la voce

Gli errori del numero uno della nazionale azzurra, spesso molto pesanti (come l’ultima incertezza in occasione della sfida con il Liverpool), avrebbero convinto il club parigino a puntare su un altro profilo a partire dalla prossima stagione. Il prescelto sarebbe proprio Maignan: secondo la stampa spagnola, ci sarebbe una vera e propria corsa a tre per la porta del Psg, con Gigio sempre più destinato alla panchina o, più probabilmente, alla cessione in un altro grande club europeo. Tra gli estremi difensori accostati al club francese, uno dei nomi principali è quello di Joan Garcia.