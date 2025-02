Milan, momento difficile per Maignan: la decisione del club e l'ansia dei tifosi

Il portiere rossonero troppo alterno in questa stagione, dov'è finito Iron Mike? La preoccupazione dei tifosi e la scelta della società

Che fine ha fatto Iron Mike? Il Maignan degli ultimi tempi sembra solo lontano parente del portiere che aveva fatto subito dimenticare Donnarumma e innamorare San Siro. Cresce tra i tifosi il malcontento tra i tifosi per le prove del francese ma il Milan non ha dubbi e ha deciso di rinnovargli il contratto.

Maignan rinnova fino al 2028

Raggiunta un’intesa verbale per il rinnovo di Mike Maignan con il Milan. L’ultima offerta del club rossonero prevede un contratto fino al 2028 con opzione per un altro anno a 5 milioni di euro più bonus. Tutto pronto. Il portiere ha già dato il sì al Milan ed è previsto che le parti si incontrino nelle prossime settimane per ratificare l’accordo e firmare tutti i documenti.

Gli errori e le prodezze di Maignan

Chi vede il bicchiere mezzo vuoto ricorda le papere con Feyenoord e Cagliari e tante altre prestazioni incerte, ultima proprio quella col Verona, chi lo vede mezzo pieno non dimentica i 10 clean sheet stagionali in campionato (più uno in Champions). Falso anche che sia attreversando un momento di nervosismo. Il portiere, a differenza di come si era detto e scritto in un primo momento, non ha lasciato l’intervista di Dazn per non rispondere a una domanda sul rinnovo, bensì perché per problemi tecnici del broadcaster il collegamento si è interrotto e il giocatore, come anche l’inviato di Dazn, non hanno assolutamente sentito la domanda.

I tifosi restano scettici su Maignan

Fioccano le reazioni sul web: “Maignan al momento vale la metà di Sportiello il rinnovo a 5mln è una roba indegna” e poi: “statisticamente il peggior portiere della Serie A per conversione goal subiti XG ricevuti ma devo leggere gente ancora convinta sia quello dello scudetto” e anche: “Questa stagione non aveva iniziato male, è in questo ultimo periodo che sembra molto insicuro”, oppure: “Difficile pensare ad un’operazione peggiore. Un portiere che negli ultimi 2 anni viaggia tra il 60° e l’ 80° posto per rendimento tra i portieri in Europa”

C’è chi scrive: “Speriamo serva per tranquillizzarlo…secondo me è ancora molto forte…deve riconquistare fiducia e magari essere più aiutato dal resto della squadra che per ora non esiste..” e anche: “Direi che vista la stagione in corso è tutto grasso che cola per lui, non può che accettare. Speriamo torni il “vecchio” Maignan al più presto” e ancora: “Diciamo che dopo le ultime prestazioni questo rinnovo se lo deve meritare. Quest’anno male male”

Il popolo rossonero è scatenato: “Sulla bravura non si discute. E dargli fiducia oltre alla fascia di capitano anche ma io e non scherzo un esame dall’ottico glielo farei fare. Sono errori strani. Vedi quello su tiro centrale contro il Verona” e poi: “Non è più il portiere che dava sicurezza a tutti, compagni compresi. Chissà cosa è successo” e infine: “Ennesimo errore, sono senza speranza”.