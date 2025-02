Feyenoord-Milan, la papera di Maignan e il rigore invocato da Leao: la rabbia dei tifosi rossoneri sui social

Rossoneri sotto 1-0 all'intervallo: clamoroso errore del portiere francese sul tiro non irresistibile di Paixao, poi l'attaccante portoghese va giù in area ma l'arbitro lascia proseguire

Un primo tempo di rara difficoltà per il Milan in casa del Feyenoord: rossoneri sotto di 1-0 all’intervallo per il gol siglato da Paixao. Un vantaggio sul quale c’è stato il “fattivo” quanto involontario contributo di Maignan, autore nell’occasione di un madornale errore.

Milan, Maignan la fa grossa

La prima occasione è stata per i rossoneri, con un tiro troppo centrale di Reijnders da ottima posizione. Sulla ripartenza, gli olandesi vanno in porta: Paixao, letteralmente incontenibile in tutto il primo tempo, si accentra da sinistra e tira rasoterra. Conclusione tutt’altro che irresistibile, ma il rimbalzo del pallone inganna Maignan in tuffo e si infila in rete tra lo stupore generale. Il Milan prova a scuotersi affidandosi ai suoi uomini migliori, ma il ritmo non cambia e Conceicao in panchina è una furia.

Leao a terra, niente rigore

Minuto trenta, Leao va via alla sua maniera sulla sinistra, contatto con Beelen: il portoghese va a terra, l’arbitro lascia proseguire. L’azione si sviluppa e la palla arriva proprio lì dove l’attaccante era rimasto a terra dolorante: il 10 si alza di scatto ma non riesce a concludere. Ma tanto basta per scatenare i fischi assordanti del pubblico olandese ad ogni tocco di palla del rossonero, “reo” di aver simulato.

Maignan scatena la rabbia del web

Ma tanto basta per scatenare la rabbia dei tifosi del Milan sul web, come Manuel: “Al netto di alcune parate straordinarie, nell’arco di una stagione forse era più affidabile Tatarusanu“. Andrea va giù pesante: “Questo è un paperino sopravvalutato”. E Daniele aggiunge: “Papera bella e buona!”. Giuseppe lo condanna senza appello: “Ennesima papera di quest’anno”. Alessandro la mette sull’ironia: “Ma che vuoi rivedere che questo è diventato un portiere d’albergo”. Anche Roberto allo stesso modo: “Grande saponetta Maignan”. Infine Marcello mette il punto: “Il miglior portiere della galassia, chi lo avrebbe detto!!”.