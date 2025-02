90'+6' FINISCE FEYENOORD - MILAN! 1-0 per gli olandesi, che si portano a casa questa andata!23:02

90'+5' CAMARDA! Punizione di Theo, colpo di testa alto del giovane, ma comunque azione ferma per fuorigioco.23:00

90'+4' Steso Joao Felix al limite dell'area: punizione da posizione pericolosa a favore del Milan.22:59

90'+3' Feyenoord che ha ancora la forza di pressare, che partita per gli olandesi.22:58

90'+1' Assalto finale del Milan, che spinge con poco ordine ma molta intensitá.22:56

90' Sei minuti di recupero.22:56

89' Cross di Theo, Camarda si butta sul primo palo ma é anticipato in angolo. Problemi per Hernandez alla caviglia.22:54

88' JOAO FELIX! Conclusione diagonale del portoghese, blocca Wellenreuther.22:54

85' Sostituzione FEYENOORD: esce Paixão, entra Luka Ivanušec.22:52

85' Pericoloso Moussa, doppio dribbling e conclusione: lo chiude Pavlovic.22:49

83' Sostituzione MILAN: esce Rafael Leão, entra Francesco Camarda.22:48

83' Sostituzione MILAN: esce Santiago Giménez, entra Tammy Bakumo-Abraham.22:48

82' Applausi per Gimenez, che é appena tornato nel suo vecchio stadio con la nuova maglia.22:47

79' Sostituzione FEYENOORD: esce Givairo Read, entra Jeyland Mitchell.22:45

79' Sostituzione FEYENOORD: esce Quinten Timber, entra Ibrahim Osman.22:45

78' Timber, che era rimasto stoicamente in campo, ora chiede il cambio.22:43

77' Gimenez prova la grande rovesciata in area ma viene anticipato, azione comunque ferma per fuorigioco.22:41

75' Milan che spinge, Feyenoord che risponde in contropiede.22:39

74' RISPONDE SAMU! Partita ora ricca di emozioni, l'ex Villarreal conclude ma non impegna Wellenreuther.22:39

72' COSA SI É INVENTATO PAIXAO! Il brasiliano supera sulla sua trequarti Walker e calcia da centrocampo, vedendo Maignan fuori dai pali: sfera che sfiora il palo.22:37

71' OCCASIONE MILAN! Reijnders stoppa al limite e calcia al volo, palla di poco alta!22:36

70' Sostituzione FEYENOORD: esce Gijs Smal, entra Hugo Bueno López.22:35

67' Brutta caduta per Timber, che sembra aver subito un problema al ginocchio: il capitano esce con le sue cambe, ma Feyenoord che prepara un cambio.22:33

65' Rischia ancora il Milan, Paixao solo davanti a Maignan, ma attaccante in posizione di fuorigioco.22:29

63' Sta prendendo metri il Milan, che sta obbilgando i locali a chiudersi nella propria trequarti.22:28

62' AMMONITO Antoni-Djibu Milambo. Intervento troppo deciso su Joao Felix. 22:27

60' Sostituzione MILAN: esce Christian Pulišić, entra Samu Chukwueze22:25

60' Sostituzione MILAN: esce Malick Thiaw, entra Tomori.22:25

59' Walker con le cattive su un Paixao che sta sempre mettendo in difficoltá la retroguardia rossonera.22:23

57' AMMONIRO Gijs Smal. Intervento duro per fermare Gimenez. 22:22

55' MIlan che sta faticando a reagir,e pochi spazi per i rossoneri.22:22

53' Ancora pericoloso il Feyenoord, Paixao serve Carranza che conclude sull'esterno della rete.22:18

51' AMMONITO Malick Laye Thiaw. Intervento in ritardo su Paixao, oggi determinante. 22:16

48' BELEEN! Colpo di testa del centrale, blocca Maignan!22:13

47' Subito un angolo per il Feyenoord, che sembra partito molto bene.22:12

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!22:09

46' Sostituzione FEYENOORD: esce Ayase Ueda, entra Julián Simón Carranza.22:09

Milan che sta faticando ad entrare in partita, soffrendo il gran ritmo della squadra locale e faticando a costruire occasioni, se non con Joao Felix.21:54

Locali in vantaggio grazie alla rete di Paixao e l'errore in tuffo di Maignan, che non ha bloccato un pallone non irresistibile sul suo palo. Il brasiliano del Feyenoord ha poi trovato anche una traversa.21:53

45'+4' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Feyenoord - Milan 1-0!21:52

45'+4' Punizione di Pulisic, allontanata dalla difesa del Feyenoord.21:52

45'+2' Fallo su Pavlovic al limite dell'area, aumenta il recupero.21:52

45'+1' Tre i minuti di recupero.21:49

45' Contatto tra Paixao e Teho Hernandez, fallo non fischiato al milanista a pochi passi dall'area.21:49

43' Incontenibile Paixao, fermato solo dal raddoppio di Fofana che aiuta Walker.21:47

41' Azione in ripartenza del Milan, Leao non riesce a concludere anche per il gran recupero di Read.21:44

39' Contropiede Milan, Leao davanti a Wellenreuther incespica sul pallone: scontro tra i due, ancora a terra il portiere.21:43

37' TRAVERSA DI PAIXAO! Conclusione a giro dell'esterno, Maignan é battuto ma la palla si stampa sul montante!21:40

34' Un destro di Moussa é deviato, facile per Maignan: Feyenoord sempre pericoloso in contropiede.21:36

32' Paixao si inserisce alle spalle di Pavlovic e cade in area dopo un contatto con il difensore, si lascia ancora continuare.21:35

31' JOAO FELIX! Il portoghese, forse il migliore del Milan, conclude sul primo palo: attento Wellenreuther.21:34

30' Leao cade in area dopo un contatto con Beleen, l'arbitro lascia continuare.21:33

28' Gioco ancora fermo. Wellenreuther si rialza a fatica ma sembra in grado di poter continuare.21:30

27' Leao tocca in profonditá per Joaoa Felix, che travolge Wellenreuther in uscita. L'arbitro chiama subito i soccorsi.21:28

25' Conceicao non contento della prima parte dei suoi, panchina giá a scaldarsi.21:27

23' Uscita di Wellenreuther che anticipa Gimenez, dopo il retropassaggio di Beleen.21:25

21' MIlan che cerca spazi, ora salida lavolpiana con Fofana tra i due centrali e terzini alti.21:24

19' Proteste del Feyenoord per un tocco di mano in area di Fofana, si continua a giocare.21:22

18' Ueda prova a scappare, Pavlovic lo trattiene: gioco comunque fermo per fuorigioco.21:21

16' JOAO FELIX! Percussione centrale del portoghese, conclusione bloccata a terra da Wellenreuther.21:19

15' Feyenoord che ora sta arretrando, 4-5-1 per gli olandeasi che lasciano portar palla ai centrali del Milan ma che chiudono la trequarti.21:18

12' MIlan che ora sta faticando nella reazione, Walker salva su Paixao.21:15

10' Cross di Read, imprendibile per Theo: respinge Pavlovic.21:13

8' Olandesi che provano a mantenere il possesso palla, Moussa si libera sulla sinistra e conclude, murato il tiro.21:11

6' Milan ora tutto in avanti alla ricerca del pareggio.21:09

4' Errore di Maignan che regala il vantaggio al Feyenoord, partita in salita per il Milan.21:08

3' GOL! FEYENOORD - Milan 1-0! Rete di Igor Paixão. Conclusione potente sul primo palo, Maignan si distende ma non trattiene. Locali in vantaggio. 21:07

3' JOAO FELIX! Velo di Gimenez, conclusione potente del portoghese che Wellenreuther blocca a terra.21:06

2' Locali con la classica maglia biancorossa, Milan in completo grigio.21:04

1' INIZIA FEYENOORD - MILAN! Primo pallone per i padroni di casa.21:03

Dirige il match José María Sánchez (Spagna).20:38

Conceicao schiera un Milan decisamente offensivo, Gimenez dal primo minuto, Pulisic e Leao sulle fasce con Joao Felix da trequartista. Pavlovic in coppia con Thiaw in difesa, Walker sulla destra.20:37

Pascal Bosschaart, promosso dalla Under 21, propone un 4-3-3 molto chiuso, Paixao, Ueda e Moussa in attacco, Timber da mezzala, Milambo in regia.20:35

La formazioni del MILAN (4-4-2): Maignan - Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez - Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao - Gimenez, Joao Felix. A disposizione: Torriani, Sportiello, Gabbia, Tomori, Terracciano, Bartesaghi, Chukwueze, Abraham, Camarda.20:33

Sono ufficiali le formazioni del match: FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther - Read, Beelen, Hancko, Smal - Moder, Milambo, Timber - Paixao, Ueda, Moussa. A disposizione: Andreev, Ka; Bueno, Ivanušec, Carranza, Mitchell, 'T Zand, Osman, Van Den Elshout, Giersthove, Redmond.20:32

Andata di questi spareggi di Champions League, in palio gli ottavi: il Milan viaggia a Rotterdam per affrontare il Feyenoord.20:31

