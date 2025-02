Pagelle Feyenoord-Milan 1-0: una papera di Maignan condanna i rossoneri, Gimenez è un fantasma, Leao spreca

Top e flop della partita Feyenoord-Milan, valevole per l'andata dei playoff di Champions League: Walker male su Paixao, Joao Felix discontinuo, l'ex Gimenez non si vede mai

Un brutto Milan perde 1-0 a Rotterdam contro il Feyenoord nell’andata dei playoff di Champions League. A condannare i rossoneri una papera di Maignan a inizio partita. Male i Fantastici 4: Leao, Pulisic, Joao Felix e soprattutto l’ex Gimenez non incidono. La qualificazione agli ottavi passa per il ritorno in programma martedì prossimo a San Siro.

Feyenoord-Milan: pronti, via e papera di Maignan

Conceicao si affida ai Fantastici 4: Pulisic, Leao, Joao Felix e il grande ex Gimenez, che solo fino a qualche giorno era l’idolo dei tifosi di casa. Insomma, Milan a trazione anteriore per provare ad archiviare il discorso qualificazione già in Olanda. Ma il calcio – si sa – non è scienza esatta.

E così capita che dopo 3′ il Diavolo venga tradito da una delle sue colonne: Maignan. Già, la papera del portiere sul tiro tutt’altro che irresistibile di Paixao consente al Feyenoord di portarsi avanti facendo esplodere il De Kuip.

Che brutto Milan. E Leao spreca in contropiede

La squadra di Bosschaart viaggia a mille all’ora mettendo alle corde un Diavolo che fatica a entrare in partita. C’è spazio anche per qualche protesta: i biancorossi invocano un rigore in seguito a un tocco di mano di Fofana, ma per l’arbitro Sanchez è tutto regolare. Si gioca anche quando Leao cade in area dopo un contatto con Beelen. Il portoghese resta a terra dolorante, nel frattempo l’azione prosegue, i rossoneri attaccanto e l’ex Lille si rialza di scatto, finendo per diventare bersaglio dei fischi del pubblico olandese a ogni tocco di palla.

Al 35′ ancora Paixao vicinissimo al gol: il suo tiro si stampa sulla traversa. Cinque minuti più tardi ripartenza Milan: Leao s’invola verso la porta difesa da Wellenreuther, ma Read si rende protagonista di un salvataggio provvidenziale. Nella ripresa i lombardi non riescono a cambiare passo. Conceicao prova il tutto per tutto chiamando in causa Abraham e Camarda, ma il risultato non cambia. Parte l’operazione remuntada: la qualificazione si deciderà martedì a San Siro.

Le pagelle del Milan

Maignan 4: La papera del portierone francese, tradito dalla pioggia battente o più probabilmente da un rimbalzo anomalo, complica tremendamente la trasferta olandese della sua squadra.

Top e flop del Feyenoord