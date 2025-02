Milan, tutti pazzi per Gimenez: il nuovo Vieri già idolo di San Siro, Joao Felix rimandato

La 'Bebote-mania' è già scoppiata: i tifosi rossoneri acclamano il neo acquisto del mercato invernale. Il bomber messicano ricorda Bobo Vieri

La prima rete messicana nella storia del Milan non poteva passare inosservata. Santiago Gimenez, neo acquisto del calciomercato invernale dei rossoneri, ha già lasciato il segno con una conclusione che ha ricordato le giocate dell’ex bomber Bobo Vieri. Dal 76′ di Empoli-Milan i tifosi rossoneri sono esplosi di gioia e sui social hanno fatto schizzare l’hashtag Gimenez in cima alla classifica delle tendenze, dimenticando difatti l’ex Morata (che però già fa faville al Galatasaray). Non brilla, come invece accadde nella gara di Coppa Italia contro la Roma, Joao Felix in campo nella trasferta al Castellani per 84 minuti.

Un Milan inarrestabile con Gimenez

Milan in ripresa. Dal pareggio nel derby contro l’Inter alle vittoria contro la Roma (in Coppa Italia) ed Empoli in campionato: i rossoneri sembrano aver ritrovato la quadra (e anche la squadra). L’azione che ha portato al gol di Gimenez contro i toscani ne è un esempio perfetto: Christian Pulisic ha servito l’assist e il centravanti messicano ha fatto il resto, firmando una rete che lo ha reso il primo giocatore messicano a segnare per il Milan e il terzo in assoluto in Serie A, dopo Johan Vasquez e Hirving Lozano. Più che un semplice dato statistico, questa rete rappresenta una certezza per i tifosi: il Milan ha finalmente il suo bomber!

Gimenez, un gol da vero attaccante contro l’Empoli

La rete segnata da Gimenez è una dimostrazione di classe e istinto da numero 9. Con il sinistro ha superato Goglichidze, sbilanciato nell’uno contro uno, e ha piazzato il pallone nell’angolo lontano con un tiro a giro. Un gesto tecnico perfetto che lo ha subito reso protagonista della serata sui social, dove “Gimenez” è diventato rapidamente il trend topic numero uno a Milano. Con questa prestazione e l’imminente sfida contro il Feyenoord, l’attaccante guarda al futuro con grande fiducia.

Subito Gimenez: l’importanza di partire bene al Milan

Ad Empoli, Gimenez ha giocato solo 45 minuti toccando 23 volte il pallone e tirando due volte verso la porta. Tanto è bastato per lasciare il segno. Dopo aver fornito un assist al debutto in Coppa Italia contro la Roma, ha trovato subito il gol in campionato. Molto probabilmente, mercoledì sera a Rotterdam per i playoff di Champions League, Gimenez guiderà l’attacco rossonero insieme a Pulisic, Joao Felix e Rafa Leao.

Un inizio incoraggiante che lui stesso ha commentato con poche, ma significative parole: “Sono grato alla squadra e a Dio. Entrare in campo è stata una buona opportunità. In Serie A è sempre difficile, no? Devi spingere molto come squadra e noi ce l’abbiamo fatta. Il Feyenoord in Champions? Sarà dura davvero. Per me ci saranno molte emozioni, il Feyenoord è la mia famiglia, mi ha dato molto. Sarà fantastico”.

La “Bebote-mania” è scoppiata

Alla Milan TV, Santiago Gimenez ha rivelato quale sia il suo soprannome: “El Bebote”. L’attaccante messicano ha spiegato da dove derivi questo nomignolo: “In famiglia mi chiamavano ‘Bebote’ quando ero bambino perché piccolo di età ma grande fisicamente”

Intanto, i tifosi già lo paragonano a Bobo Vieri, non solo per alcune somiglianze fisiche, ma anche per la potenza con cui ha segnato il suo primo gol in Serie A: “Basta leggere i commenti delle tifoserie avversarie che già provano a sminuire Gimenez dopo il primo gol realizzato, chiaro segno di forte paura dopo che il Milan per una volta ha indovinato un acquisto sul mercato”.

E ancora: “Finta e sinistro a giro sul palo opposto di prima intenzione, un gol che porta cattiveria e concretezza al Milan e non finte e giocate individuali a cui eravamo abituati da Leao e company”. Non convince Joao Felix, c’è chi scrive: “Mi aspettavo qualcosa in più da Felix contro l’Empoli. Speriamo possa entrare rapidamente in condizione ottimale”.

Anche i tifosi messicani sostengono Gimenez sui social, un po’ come accadde in passato per Lozano al Napoli: “Fieri di avere un nostro top player messicano in Serie A. Da ora tiferemo Milan e Gimenez!”

C’è poi chi scrive: “In Milan-Genoa, Morata ebbe la stessa ed identica occasione: fece la stesso stop e finta di sinistro di Gimenez (dal limite dell’area) ma poi spedì la palla in tribuna. Ecco le differenze tra un top player di prospettiva e un bollito.”

E infine: “In due anni Gimenez varrà 100 milioni sul calciomercato, finalmente il Milan ha indovinato un colpo!”

