Pagelle di Empoli-Milan 0-2: Tomori sbaglia, Leao e Gimenez no. E il Diavolo sorride

Rossoneri corsari al Castellani con i cambi nella ripresa di Conceicao. Ecco i top e flop del match della 24esima giornata con due espulsioni a referto.

Milan corsaro sul campo dell’Empoli. I rossoneri vincono per 2-0 al Castellani grazie ai cambi del secondo tempo con Leao e Gimenez mattatori. Nella prima frazione di gioco, infatti, il Diavolo aveva fatto piuttosto male soffrendo anche gli azzurri. Poi le espulsioni di Tomori prima e di Marianucci in seguito hanno acceso il match spingendolo in favore della formazione ospite.

Le scelte di D’Aversa e Conceicao

L’elenco di indisponibili è piuttosto corposo per l’Empoli. La classifica, però, non consente pause ma impone a D’Aversa di trovare contromisure immediate per risalire. Il tecnico dei toscani si affida al 3-4-2-1 con i gioielli Esposito e Colombo titolari. Conceicao risponde con un 4-3-3 nel quale non c’è spazio per Leao e Gimenez. Dentro invece Joao Felix a completare il tridente con Jimenez e Abraham.

Più azzurro che rossonero nella prima frazione

La gara fatica ad accendersi. L’Empoli si difende bene nonostante l’emergenza nel reparto arretrato. Nel corso del primo tempo, peraltro, si fa male anche Viti che è costretto al cambio con ingresso forzato da parte dell’uomo mercato Goglichidze. L’episodio più importante è proprio per gli azzurri con Colombo che calcia di sinistro dal limite dell’area e prende il palo a Maignan battuto.

Un rosso per parte e il Diavolo si accende

Conceicao non è soddisfatto e presenta 3 cambi offensivi già dal primo minuto della ripresa. Ed in effetti il Milan diventa molto più pericoloso. L’episodio però va a favore dell’Empoli con l’intervento in ritardo di Tomori su Colombo e la conseguente espulsione. La partita si incattivisce e finisce sotto la doccia pure Marianucci per un fallo gratuito su Gimenez.

Così arriva lo spunto di Pulisic per la testa di Leao che fa 1-0. Il raddoppio arriva con l’uomo più atteso Gimenez e c’è tutto il suo repertorio nel gol di sinistro a giro nell’angolino. Così la gara si chiude con un successo tutto sommato meritato per il Diavolo al netto del primo tempo abulico. Non riesce a mettere fieno in cascina l’Empoli con la classifica che resta complicata.

Le pagelle del Milan

Maignan 6 Nessun intervento degno di nota.

Nessun intervento degno di nota. Walker 6 L’Empoli attacca soprattutto dalle sue parti. L’inglese, non sempre preciso, rimane comunque solido.

L’Empoli attacca soprattutto dalle sue parti. L’inglese, non sempre preciso, rimane comunque solido. Tomori 5 Faticoso star dietro a Esposito e Colombo che si muovono tanto e lungo tutto il fronte offensivo. Ad inizio secondo tempo arriva tardi e si fa buttare fuori.

Faticoso star dietro a Esposito e Colombo che si muovono tanto e lungo tutto il fronte offensivo. Ad inizio secondo tempo arriva tardi e si fa buttare fuori. Pavlovic 6 Vale un po’ il discorso fatto per il suo partner. Gli attaccanti azzurri non danno riferimenti e quindi per il centrale serbo c’è da sudare tanto.

Vale un po’ il discorso fatto per il suo partner. Gli attaccanti azzurri non danno riferimenti e quindi per il centrale serbo c’è da sudare tanto. Hernandez 6 Meno dirompente delle precedenti occasioni. Anche lui, comunque, cresce nella ripresa.

Meno dirompente delle precedenti occasioni. Anche lui, comunque, cresce nella ripresa. Musah 6 Ci mette quello che ha: dinamismo e intensità.

Ci mette quello che ha: dinamismo e intensità. Fofana 5,5 Stavolta il mediano francese non riesce a garantire la consueta lucidità nella gestione del pallone. (Dal 46′ Pulisic 7 Tenerlo fuori è sempre una mossa azzardata: l’americano incide con l’assist per il gol di Leao e poi con quello per Gimenez).

Stavolta il mediano francese non riesce a garantire la consueta lucidità nella gestione del pallone. (Dal 46′ Tenerlo fuori è sempre una mossa azzardata: l’americano incide con l’assist per il gol di Leao e poi con quello per Gimenez). Reijnders 6 Prova a ripulire qualche uscita palla al piede sfruttando la sua tecnica. (Dal 69′ Thiaw 6 Entra dentro dopo l’1-0 per rimettere a posto la difesa).

Prova a ripulire qualche uscita palla al piede sfruttando la sua tecnica. (Dal 69′ Entra dentro dopo l’1-0 per rimettere a posto la difesa). Jimenez 5 Non riesce mai a sfondare. (Dal 46′ Leao 7 Entra bene, cattivo al punto giusto. Un paio di spunti aiutano a capire che il portoghese c’è e non è un caso la determinazione con cui segna l’1-0).

Non riesce mai a sfondare. (Dal 46′ Entra bene, cattivo al punto giusto. Un paio di spunti aiutano a capire che il portoghese c’è e non è un caso la determinazione con cui segna l’1-0). Abraham 5,5 Poco coinvolto e nelle occasioni in cui riceve palla non è preciso. (Dal 46′ Gimenez 7 Fa buttare fuori un avversario e timbra il cartellino al primo colpo. Si presenta decisamente bene).

Poco coinvolto e nelle occasioni in cui riceve palla non è preciso. (Dal 46′ Fa buttare fuori un avversario e timbra il cartellino al primo colpo. Si presenta decisamente bene). Joao Felix 6 Nel primo tempo sono colpi di tacco senza reale utilità e una simulazione. Nella ripresa, invece, va un po’ meglio anche se abbassa un po’ il raggio d’azione considerato il rosso a Tomori. (Dall’84’ Terracciano ng).

Top e flop