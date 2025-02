Morata: bocciato dal Milan al Galatasary è già primo violino, l'omaggio in video e la gioia di Alice

Il bomber è diventato subito una star in Turchia, dimenticati i veleni rossoneri tutto viaggia a gonfie vele, compreso il rapporto con la moglie

E’ durato parecchio – tra la depressione, il sofferto addio alla Spagna e la rottura con la moglie Alice Campello – il momento-no di Alvaro Morata ma ora la vita è davvero cambiata per il bomber iberico. Scartato dopo soli pochi mesi dal Milan, dove sperava di ricominciare una felice esperienza in Italia, Morata in pochi giorni è già diventata una star in Turchia.

I motivi dell’addio al Milan

Con i rossoneri non era scoccata la scintilla e a far precipitare le cose era stato l’avvicendamento in panchina tra Fonseca e Conceicao. Con il nuovo tecnico Morata è entrato presto in rottura e l’addio è stato inevitabile come ha spiegato Ibrahimovic: “Prima di tutto Alvaro è una grande persona e un grande giocatore, gli auguro il meglio. Alcune storie per varie situazioni non fanno ‘clic’. Più di questo non dico”.

L’accoglienza da re e il primo gol

Accolto come un messia a Istanbul al suo arrivo, Morata si è messo subito in evidenza segnando un gol nella coppa nazionale e ora per lui c’è anche un video-omaggio diffuso sui social dal Galatasaray.

Morata il violino del Galatasaray

Il club turco ha realizzato un video che presenta i suoi ultimi tre acquisti: Álvora Morata, Mario Lemina e Carlos Cuesta . In questo video, intitolato “orchestra”, Morata è raffigurato mentre suona il violino. Il club usa questo titolo metaforicamente per dare il benvenuto ai nuovi membri della squadra, che arrivano in sintonia. All’inizio di questo cortometraggio, l’ attaccante spagnolo arriva allo stadio Galatasaray Ali Sami Yen Rams Park a bordo di una limousine e vestito con un elegante smoking nero. Morata è ripreso da diverse angolazioni mentre suona il violino e sembra un maestro affermato. Alla fine di questo montaggio, si vedono i giocatori camminare fianco a fianco in una nuvola di nebbia rossa, indossando la maglia più famosa del Galatasaray, con una striscia gialla e rossa.

La felicità di Alice

A rendere ancora più felice Morata è stata poi la pace scoppiata con Alice Campello, dopo oltre sei mesi di separazione. L’influencer veneta ha lasciato Milano – dove si era trasferita per consentire ai figli di rimanere vicini al padre – e ha seguito il marito a Istanbul. Da quel giorno sul suo profilo Instagram solo foto di sorrisi e felicità: sì, il momento buio di Alvaro è proprio finito.