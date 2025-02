Milan, Morata ritrova il sorriso assieme ad Alice lontano dai veleni rossoneri: le foto della coppia ritrovata

Seconda chance per la coppia dopo la separazione avvenuta in estate. E Alvaro si regala pure un'altra squadra: ecco perché ha lasciato il Milan

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La vita offre sempre una seconda possibilità, chiedere a Morata per conferma. Nell’arco di una manciata di giorni l’attaccante è tornato a far coppia con Alice Campello, da cui si era separato subito dopo il trionfo agli Europei con la Spagna, e si è regalato anche una nuova squadra. Via dal Milan e dai veleni rossoneri, Alvaro riparte dal Galatasaray, dove farà coppia con Osimhen.

Milan, adios Morata. Ma Alvaro ritrova il sorriso con Alice

Sulla fugace e poco felice parentesi di Morata al Milan ha inevitabilmente pesato anche la dolorosa separazione da Alice Campello dopo sette anni di matrimonio e quattro figli. Per aspera ad astra e viceversa. Già, il madrileno nei mesi scorsi aveva confessato di aver sconfitto il demone della depressione raggiungendo poi l’apice della carriera grazie all’Europeo vinto con la Spagna da capitano.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sul più bello, la nuova caduta. Il rapporto compromesso con la moglie influencer e lo scarso feeling con l’ambiente rossonero. Infortuni, pochi gol, le tensioni con Conceicao, problemi dentro e fuori dal rettangolo verde. Così il mal di pancia è aumentato fino all’unica cura possibile: l’addio improvviso a pochi giorni dalla chiusura del mercato. Una fuga, quella in Turchia, addolcita però dal ritorno di fiamma con Alice. Il tutto documentato come sempre dai social.

Morata e Alice di nuovo insieme: l’amore trionfa sui social

Un cuoricino accompagnato da un nuovo scatto che ritrae la coppia abbracciata, ma soprattutto sorridente. Ecco il modo in cui Alice Campello ha deciso di confermare pubblicamente la notizia del ritrovato amore con Morata sul suo profilo Instagram da 3,7 milioni di follower. Di ieri invece tante foto dei due sorridenti e felici assieme ai figli.

E un annuncio del genere, dopo la foto postata qualche giorno fa, non poteva non fare di nuovo il pieno di like. Il futuro dell’ex Juventus, dunque, è legato alle seconde opportunità. In amore quanto sul campo. L’obiettivo è rilanciarsi (in tutti i sensi) col Galatasaray, dove è approdato in prestito con diritto di riscatto fissato sui 10 milioni di euro.

Perché Alvaro ha lasciato il Milan: parla Conceicao

Sergio Conceicao è stato accontentato: via il ribelle Morata, ecco Santiago Gimenez, il bomber messicano che ha segnato gol a grappoli in Olanda con la casacca del Feyenoord.

Dell’addio dello spagnolo il tecnico ha parlato in occasione della vigilia del derby: “Mi confronto tutti giorni con i giocatori e l’ho fatto anche con Alvaro. Come per i matrimoni, ci deve essere la volontà dello sposo, della sposa e anche del prete. Non so se è chiaro, ma è un po’ così”.