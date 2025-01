Milan, Morata e il feeling mai nato: sei mesi tra infortuni, il caso Corbetta e pochi gol. Ora che succede con Alice?

L’attaccante spagnolo doveva prendere l’eredità di Giroud in termini di gol e di peso nella squadra: dopo pochi mesi arriva l’addio in direzione Galatasaray. Ora torna in discussione anche la storia con Alice Campello

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Sei mesi complicati per Alvaro Morata. Il ritorno in Italia doveva essere decisamente diverso per il giocatore spagnolo che fortemente legato alla Juventus, ha deciso di vestire il rossonero per una sfida impegnativa ma affascinante. Poco più di sei mesi dopo però arriva la separazione.

La pesante eredità di Giroud

Alvaro Morata arrivava a Milano con un compito piuttosto difficile e delle scarpe molto grandi da riempire. L’attaccante spagnolo doveva infatti prendere il posto di rosa di Olivier Giroud che nel corso degli ultimi anni è stato un riferimento non solo per i suoi gol pesanti ma anche per la sua leadership in campo. Compito complicato che Alvaro non è riuscito a compiere anche a causa di una serie di infortuni che lo hanno tenuto fuori per 8 partite e che soprattutto non gli hanno fatto trovare il ritmo giusto. E se a questo si aggiunge il momento complicato di tutta la squadra con tanto di esonero per Fonseca la frittata è fatta. E anche i numeri non aiutano il caso dello spagnolo con sole 6 reti in 25 presenze.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il caso Corbetta

L’arrivo di Alvaro Morata a Milano è stato segnato anche da una serie di “segnali” non proprio incoraggianti. Lo spagnolo non aveva ancora cominciato la sua avventura in rossonera quando è nato il primo caso. In estate il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, ha annunciato sui social l’arrivo nel comune del giocatore spagnolo che aveva scelto la località come sua residenza per il periodo milanese. Un annuncio che aveva scatenato la reazione furiosa dello spagnolo che sempre sui social aveva scritto: “Pensavo che il Comune di Corbetta mi potesse garantire una certa privacy, invece mi ritrovo a dover cambiare casa nell’immediato grazie alla sua incapacità di usare i social e proteggere i suoi cittadini”.

Un botta e risposta che ha creato un proprio caso mediatico e social con la risposta del primo cittadino che ha professato il suo amore per l’Inter. Un primo segnale da non sottovalutare per il buon Alvaro.

La storia con Alice Campello

Ma i mesi milanesi saranno ricordati anche per altre peripezie che ha dovuto affrontare Morata, queste decisamente più serie come la storia con la moglie Alice Campello. Poco dopo il suo arrivo in Italia, arrivano le prime voci sulla separazione e il momento di crisi tra i due. E solo negli ultimi giorni invece l’annuncio del sereno ritrovato in famiglia. Ora con le valigie pronte per la Turchia e per il Galatasaray, anche la serenità personale ritrovata potrebbe tornare in discussione. Cosa succederà ora con Alice? Nuovo trasferimento per tutta la famiglia, o Alvaro nelle vesti del pendolare di lusso? Milano e gli ultimi sei mesi non sono stat particolarmente clementi con Morata.