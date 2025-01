Milan, Conceicao: ultima fermata derby, se perde rischia esonero. Le urla di Ibra e cosa è successo

Il club rossonero è una polveriera, il tecnico è in rotta con troppi giocatori, il clima di Milanello è insostenibile. Sul web la rabbia dei tifosi

Dalla padella alla brace. Se nel Milan alcuni (e sappiamo bene chi) si lamentavano dell’atteggiamento e delle idee di Fonseca, l’arrivo di Conceicao – dopo la brevissima parentesi felice in Supercoppa – ha peggiorato la situazione e il club rossonero adesso è una polveriera con tanti senatori che stanno chiedendo la cessione in queste ore e un clima da ultima spiaggia tanto che Tuttosport ipotizza l’esonero del tecnico in caso di flop nel derby.

La rottura tra Conceicao e la squadra

Repubblica scrive che Conceiçao è entrato in rotta di collisione con parte della squadra. L’intera rosa è stata convocata ieri pomeriggio a Milanello dalla triade Furlani-Moncada-Ibra per discutere la situazione: qualche frattura appare insanabile. Era certamente in frantumi il rapporto tra l’allenatore e Morata: l’addio della punta sconfessa il mercato estivo, tanto più che stavano per andare in Turchia anche Emerson Royal e Pavlovic.

La lite con il centravanti, che segue di pochi giorni quella con Calabria, non è stata un fulmine a ciel sereno: già da una decina di giorni i rapporti con Conceiçao si erano fatti tesi e il diverbio dopo la sostituzione di Zagabria ha smascherato la tensione, estesa ad altri giocatori (tra gli indiziati Pulisic e Théo Hernandez), che non gradirebbero – scrive ancora Repubblica – la linea dura dell’allenatore: le sgridate durante le riunioni tecniche e qualche episodio, come la partenza anticipata del pullman per San Siro prima della partita col Parma.

Lo scarsissimo feeling è esteso a Ibrahimovic: a Zagabria le urla dello svedese contro gli ex compagni, a fine gara, erano perfettamente udibili.

Conceicao rischia l’esonero

Secondo Tuttosport, dunque, nel derby di domenica Conceicao si gioca il futuro anche nell’immediato alla guida del Milan. Dentro il club si sarebbe aperto un dibattito sul suo lavoro, non solo in campo ma anche nel clima creato a Milanello e sfociato in una serie crescente di tensioni. Vitale accedere almeno agli ottavi in Champions ma anche evitare una deriva pericolosa in campionato.

I tifosi si spaccano sui social

Fioccano le reazioni: “Qualche bambino viziato evidentemente non sopporta che non c’è più solo la carota ma anche il bastone adesso..” e poi: “Il più grande errore del Milan è stato mandare via Pioli. Con questa squadra avrebbe lottato per lo scudetto insieme a Inter e Napoli” e anche: “Quindi Conceicao si gioca il futuro nel derby, che sta preparando nel mentre mezza squadra ha il cartello “vendesi” addosso?”

C’è chi scrive: “Adesso basta, i giocatori pedalino e dimostrino il loro valore sul campo” e anche: “Bene, chi chiede l’esonero perché l’allenatore dice “mancano le basi”, e “le partite decisive di Champions non possono essere approcciate cosi”, si levi dalle scatole” e anche: “Mai come adesso la società deve supportare l’allenatore anche mandando via alcuni calciatori altrimenti sarà sempre sotto ricatto di questi viziati”

Il web è scatenato: “Parlare già di valutazioni in corso su Conceiçao è insensato. Per mandare via Fonseca ci sono voluto 6 mesi di sconfitte con Parma, Fiorentina pareggio con Cagliari ecc Conceiçao che ti ha fatto vincere un trofeo lo metti in discussione solo perché ha gli attributi? e infine: “Non credo che Conceicao abbia vita lunga in rosso nero perché credo sia un litigioso nato.. probabilmente è più lui il problema che i giocatori.. comunque sia lo aspetto a fine campionato, ma non credo di sbagliarmi purtroppo”.