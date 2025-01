Milan, Conceicao ci ricasca: stavolta la lite è con Morata. Il web si schiera da una sola parte

L'attaccante spagnolo avrebbe avuto un alterco nello spogliatoio con il tecnico dopo essere stato sostituito a Zagabria, i tifosi ribollono sui social

Tutto si può dire fuorchè che Conceicao abbia la squadra in pugno: se dopo la vittoria in Supercoppa i giocatori erano già pronti ad osannarlo, esaltando le differenze con Fonseca (Leao in primis), oggi la situazione è totalmente cambiata. Leao e Theo hanno subìto l’umiliazione della sostituzione dopo 45′, con Calabria c’è stato l’alterco in diretta tv e per poco non si è venuti alle mani ed ora è scoppiato anche il caso Morata.

Lo scontro Morata-Conceicao

Secondo Tuttosport l’attaccante non ha preso per niente bene il cambio e non lo ha nascosto all’interno dello spogliatoio a Conceiçao, che per conto suo ha invece tirato dritto sulla scelta fatta di sostituirlo con Samu Chukwueze. Di nuovo tensione e nervi alle stelle come nel caso-Calabria.

Le parole dure del tecnico

Dal canto suo dopo la partita il tecnico, come ormai sta facendo da un mesetto, non ha risparmiato critiche pesanti ai suoi giocatori: ” Nel primo tempo ci è mancata la base del calcio: il calcio è fatto di duelli offensivi e difensivi e di aggressività, siamo arrivati poche volte negli ultimi 30 metri. Non sto dicendo una novità, dovevamo entrare più forti, più aggressivi nei duelli. Per me è più importante la passione, mettere qualcosa in più di sé stesso. Se no si può cambiare allenatore, può venire il migliore del mondo, ma è difficile. Mettiamoci la mano sulla coscienza. Il problema è la base. Dobbiamo cambiare l’ingresso nella partita. Se chi gioca dal primo minuto non è disponibile a fare questo, metteremo altri”.

I tifosi all’unanimità attaccano Morata

Fioccano i commenti sui social e nel mirino ci va l’attaccante: “13 milioni per un 32enne che segna un gol ogni 5-6 partite” e poi: “Cioè Morata si lamenta con l’unico allenatore che lo prende in considerazione? Rido” e anche: “Fuori dalle scatole bidone!!!!Alvaro Morata” e ancora: “Sostituirti era il minimo, dovevi prendere l’aereo direttamente”

C’è chi scrive: “Vergognati Morata, vai via dal Milan tu e chi ti ha portato!” e anche: “Morata dovrebbe ringraziare ogni giorno il cielo che esiste ancora un allenatore che lo fa giocare e lo considera” e ancora: “Morata non solo andava sostituito … Andrebbe mandato in discarica”

Il web è scatenato: “Sempre dalla parte di Sergio Conceicao, questi viziati hanno rotto le scatole, fuori Morata 6 mesi, stia muto e pensi a giocare” e anche: “Tornatene a Torino, ci sarà un motivo se hai fatto bene solo in Italia”, oppure: “Vergognati morata sei una nullità” e infine: “Ad oggi Morata è solo una buona riserva da usare neanche in tutte le partite. Che abbaglio, lui si vede che non c’entra nulla col calcio che dovrebbe esser fatto in Italia ed è purtroppo un giocatore finito”.