La prova dell’arbitro Letexier nella gara di Champions League analizzata ai raggi X, il fischietto francese ha ammonito 7 giocatori e ne ha espulso 1

Con l’addio di Orsato, il calo di Turpin e il declino di Taylor, Francois Letexier – la scelta per Dinamo-Milan – oggi è considerato il n.1 al mondo degli arbitri. Ad Euro2024 ha arbitrato la finale: aveva debuttato, benissimo, in Croazia-Albania, ripetendosi con ottimi voti in Danimarca-Serbia, sempre nella fase a gironi, e in Spagna-Georgia agli ottavi. Il francese vanta 65 partite Uefa all’attivo, internazionale dal 2017, nell’ultima stagione ha affrontato sei sfide di Champions League (tra cui il ritorno dei quarti tra Real Madrid e Manchester City di tre mesi fa) oltre alla Supercoppa Europea fra Manchester City e Siviglia nel 2023.

Nato a Bédée, un comune con più 4mila abitanti situato nel dipartimento dell’Ille-et-Vilaine nella regione della Bretagna, il 23 aprile 1989. Il fischietto francese è stato il più giovane ad esordire in Ligue 1, a 25 anni ma nel recente match di Champions tra Lipsia e Juve fece infuriare i bianconeri, negando un netto rigore e sbagliando quasi tutto. Non ha mai diretto finora i rossoneri.

I precedenti di Letexier con il Milan

Il fischietto francese ha diretto diverse volte squadre italiane ma con il Milan è stata la prima volta.

L’arbitro ha ammonito sette giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mugnier e Rahmouni con Pignard IV uomo, Delajod al Var e Dechepy all’Avar, l’arbitro ha ammonito sette giocatori e ne ha espulso uno. Ammoniti 26’ Pulisic, 31’e 39’ Musah, 35’ Pjaca, 42’ Maignan, 58’ Conceiçao, 94’ Nevistic. Espulsi: 39’ Musah. Recupero: 4′ 1T, 7’ 2T.

Dinamo Zagabria-Milan, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 30′ due gialli per proteste nel giro di pochi minuti per Pulisic e per Musah. Al 38′ Musah si becca anche il secondo cartellino per un fallo su Kulenovic. Un minuto dopo giallo per Maignan. Al 49′ Stojkovic appoggia a porta vuota su assist di Baturina, ma all’inizio dell’azione c’è un fallo di mano del 10 della squadra di Cannavaro.

Al 56′ Baturina riceve palla su una punizione, palla per Gabriel che mette in mezzo e Kulenovic appoggia in rete, ma l’autore dell’assist è in fuorigioco. Al 64′ palla in profondità di Pulisic, Leao dribbla Nevistic che lo stende. Per Letexier è rigore ma interviene il VAR che annulla tutto per una dubbia sbracciata del portoghese. Dopo 7′ di recupero Dinamo Milan finisce 2-1.