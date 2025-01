Champions League, verdetti e accoppiamenti: Milan e Juve, rischio doppio derby tra playoff e ottavi (con l'Inter)

Ecco i verdetti della fase a campionato della Champions League: Inter unica italiana direttamente agli ottavi, Atalanta, Milan e Juventus ai playoff con rischio derby

Oggi mercoledì 29 gennaio si è conclusa la fase a campionato del nuovo format della Champions League. Tra le italiane solo l’Inter accede direttamente agli ottavi, mentre Atalanta, Milan e Juventus saranno obbligate a vincere gli spareggi per continuare la loro cavalcata europea. Cavalcata europea durante la quale potrebbe esserci un derby tutto italiano sia in occasione degli spareggi, che degli ottavi visto il posizionamento in classifica delle squadre del Bel Paese.

Le qualificate agli ottavi

In testa alla classifica del campionato della prima fase della nuova Champions League troviamo con 21 punti il Liverpool – che dopo aver vinto le prime sette partite ha perso l’ultima fuori casa contro il PSV – seguita da tre squadre a 19 punti, Barcellona (2°), Arsenal (3°) e Inter, unica italiana direttamente agli ottavi, che chiude quarta in virtù di una peggiore differenza reti. Al quinto posto c’è invece l’Atletico Madrid, che con 18 punti precede Bayer Leverkusen (6°), Lille (7°) e Aston Villa (8°), tutte e tre con 16 punti in classifica.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le squadre ai playoff

Per guadagnarsi un posto agli ottavi dovranno invece passare dallo spareggio sedici squadre, comprese ben tre italiane, ovvero Milan, Atalanta (entrambe escluse di poco dopo la sorprendete sconfitta contro la Dinamo Zagabria per la prima e il pareggio contro il Barcellona per la seconda) e Juventus. Insieme a loro anche big come Bayern Monaco, Manchester City, Real Madrid, PSG e Borussia Dortmund, oltre a PSV, Benfica – salvata dal successo contro la Vecchia Signora -, Monaco, Brest, Feyenoord, Celtic, Sporting CP e Club Brugge.

Chi saluta la Champions League

Sono invece dodici le squadre che salutano l’Europa, tra cui il Bologna – che però era già certa dell’eliminazione. Fuori anche Dinamo Zagabria, a cui non è bastato il successo sul Milan, Stoccarda, Shakhtar Donetsk, Sturm Graz, Stella Rossa, Sparta Praga, RB Lipsia, Girona, RB Salisburgo, Young Boys e Slovan Bratislava, uniche due squadre a non aver collezionato punti in campionato.

Questa la classifica finale del campionato:

1° Liverpool – 21 punti (differenza reti +12)

2° Barcellona – 19 punti (+15)

3° Arsenal – 19 punti (+13)

4° Inter – 19 punti (+10)

5° Atletico Madrid – 18 punti (+8)

6° Bayer Leverkusen – 16 punti (+8)

7° Lille – 16 punti (+7)

8° Aston Villa – 16 punti (+7)

9° Atalanta – 15 punti (+14)

10° Borussia Dortmund – 15 punti (+10)

11° Real Madrid – 15 punti (+8)

12° Bayern Monaco – 15 punti (+8)

13° Milan – 15 punti (+3)

14° PSV – 14 punti (+4)

15° PSG – 13 punti (+5)

16° Benfica – 13 punti (+4)

17° Monaco – 13 punti (0)

18° Brest – 13 punti (-1)

19° Feyenoord – 13 punti (-3)

20° Juventus – 12 punti (2)

21° Celtic – 12 punti (-1)

22° Manchester City – 11 punti (+4)

23° Sporting CP – 11 punti (+1)

24° Club Brugge – 11 punti (-4)

25° Dinamo Zagabria – 11 punti (-7)

26° Stoccarda – 10 punti (-4)

27° Shakhtar Donetsk – 7 punti (-7)

28° Bologna – 6 punti (-5)

29° Stella Rossa – 6 punti (-9)

30° Sturm Graz – 6 punti (-9)

31° Sparta Praga – 4 punti (-14)

32° RB Lipsia – 3 punti (-7)

33° Girona – 3 punti (-8)

34° RB Salisburgo – 3 punti (-22)

35° Slovan Bratislava – 0 punti (-20)

36° Young Boys – 0 punti (-21)

I possibili accoppiamenti delle italiane ai playoff e agli ottavi

Stabilita la classifica finale, spieghiamo rapidamente come funzioneranno i sorteggi che si terranno venerdì 31 gennaio per i playoff. Le 16 squadre che prenderanno parte agli spareggi verranno abbinate in base alla loro posizione in campionato, venendo divise in quattro coppie di teste di serie (9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e quattro non teste di serie (17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24), con i club in ogni coppia testa di serie che verranno sorteggiati con i club in ogni coppia non testa di serie come segue: 9 o 10 contro 23 o 24, 11 o 12 contro 21 o 22, 13 o 14 contro 19 o 20 e 15 o 16 contro 17 o 18.

Agli ottavi si terrà più o meno la stessa tipologia di sorteggio, con le otto squadre direttamente qualificate che vengono divise in coppie (1 e 2, 3 e 4, 5 e 6 e 7 e 8), con ogni squadra in ogni coppia che verrà sorteggiata con le squadre dei playoff in base al loro posizionamento in campionato come segue: 1 o 2 contro le vincenti dei palyoff tra 15 o 16 contro 17 o 18, 3 o 4 contro le vincenti dei playoff tra 13 o 14 e 19 o 20, 5 o 6 contro le vincenti dei playoff tra 11 o 12 e 21 o 22 e 7 o 8 contro le vincenti dei playoff tra 9 o 10 e 23 o 24.

Stabilito ciò, agli spareggi potrebbe già esserci un derby tutto italiano, con il Milan (13°) che potrebbe incontrare una tra Feyenoord (19) e Juventus (20), con il PSV (14) come alternativa. Non solo, avendo l’Inter chiuso al quarto posto, se i rossoneri o i bianconeri dovessero passare i playoff potrebbero essere contrapposti proprio ai nerazzurri, o in alternativa all’Arsenal (3). L’Atalanta invece non rischia alcuna italiana e agli spareggi si contenderà l’abbinamento con una tra Sporting CP (23) e Club Brugge (24) con il Borussia Dortmund (10), per poi – in caso di passaggio – affrontare una tra Lille (7) e Aston Villa (8) agli ottavi.

Gli altri possibili accoppiamenti ai playoff saranno i seguenti: Real Madrid (11) o Bayern Monaco (12) contro Celtic (21) o Manchester City (22), PSG (15) o Benfica (16) con Monaco (17) o Brest (18).