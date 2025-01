Pagelle Inter-Monaco 3-0: triplo Lautaro, furia Thuram e follia di Mawissa, i nerazzurri volano agli ottavi

Top e flop della partita Inter-Monaco, valevole per l'8a giornata di Champions League: Lautaro sempre più on fire e nel finale c'è spazio anche per il gioiellino De Pieri

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Missione compiuta, e anche più facilmente del previsto. All’Inter di fatto basta un quarto d’ora per spazzare via il Monaco e staccare il pass per gli ottavi di Champions League grazie a uno straordinario Lautaro Martinez, autore di una tripletta, e a un Thuram straripante, che si è procurato un rigore a inizio partita causando poco dopo anche l’espulsione di Mawissa.

Inter-Monaco: Lautaro e Thuram scatenati e ospiti in 10

L’Inter scende in campo con il piede pigiato sull’acceleratore cogliendo di sorpresa il Monaco. Dopo 2′ calcio di rigore per i nerazzurri. Lautaro innesca Thuram, che fa fuori lo spaesato Salisu, prima di essere travolto dall’ex Juve Zakaria. Il penalty è di quelli roventi, perché può valere la certezza degli ottavi. Senza Calha, è il capitano a prendersi la responsabilità di calciare, sbloccando così il risultato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rivivi tutte le emozioni di Inter-Monaco

Al 12′ Dimarco innesca l’incontenibile Thuram: il goffo Mawissa travolge Tikus per evitare che possa involarsi verso la porta difesa da Majecki e viene espulso per fallo da ultimo uomo. I nerazzurri approfittano subito della superiorità numerica e raddoppiano ancora con Lautaro, bravo a concludere nell’aria piccola.

Tripletta del Toro: nerazzurri agli ottavi

Nella ripresa l’Inter bada soprattutto a controllare la partita abbassando il ritmo. Inzaghi ne approfitta per far rifiatare qualche titolarissimo in vista del derby: dentro Carlos Augusto, Frattesi e Arnautovic per Bastoni, Barella e Thuram.

Al 67′ arriva anche il tris: tiro dell’ottimo Mkhitaryan, Majecki respinge sui piedi di Lautaro che s’avventa sul pallone e insacca. La tripletta da sogno del Toro vale gli ottavi di Champions League. Da sottolineare anche il regalo del tecnico al gioiello della formazione Primavera De Pieri, entrato proprio al posto del capitano.

Le pagelle dell’Inter

Sommer 6: Spettatore non pagante della qualificazione agli ottavi.

Spettatore non pagante della qualificazione agli ottavi. Pavard 6,5: Il Monaco fa davvero poco per impensierire la retroguardia dell’Inter e il francese può permettersi di dare un contributo importante anche in fase di spinta.

Il Monaco fa davvero poco per impensierire la retroguardia dell’Inter e il francese può permettersi di dare un contributo importante anche in fase di spinta. De Vrij 6,5: Protagonista nell’azione che porta al rigore, l’olandese vive una serata piuttosto tranquilla.

Protagonista nell’azione che porta al rigore, l’olandese vive una serata piuttosto tranquilla. Bastoni 6,5: L’intesa con Dimarco è come sempre eccezionale (dal 60′ Carlos Augusto : 6).

L’intesa con Dimarco è come sempre eccezionale (dal 60′ : 6). Dumfries 6,5: Tanta spinta sulla destra e un’occasione su assist di Dimarco non finalizzata (dal 76′ Darmian : sv).

Tanta spinta sulla destra e un’occasione su assist di Dimarco non finalizzata (dal 76′ : sv). Barella 6,5: Moto perpetuo della mediana nerazzurra, ma fatica a contenere l’irruenza e sul finire del primo tempo rischia un giallo che sarebbe stato drammatico in quanto diffidato (dal 60′ Frattesi : 6).

Moto perpetuo della mediana nerazzurra, ma fatica a contenere l’irruenza e sul finire del primo tempo rischia un giallo che sarebbe stato drammatico in quanto diffidato (dal 60′ : 6). Asllani 6: La partita si mette subito bene e ne giova anche il vice Calhanoglu.

La partita si mette subito bene e ne giova anche il vice Calhanoglu. Mkhitaryan 7: Solita prestazione in cui riesce magistralmente a combinare intelligenza e qualità.

Solita prestazione in cui riesce magistralmente a combinare intelligenza e qualità. Dimarco 6,5: Majecki si trasforma in Superman negandogli un gol su punizione che sarebbe stato stupendo. Egoista quando calcia in porta, anziché servire Dumfries che era tutto solo in area.

Majecki si trasforma in Superman negandogli un gol su punizione che sarebbe stato stupendo. Egoista quando calcia in porta, anziché servire Dumfries che era tutto solo in area. Lautaro 9: In forma smagliante, il capitano. Avvia l’azione del vantaggio e la finalizza da vero leader assumendosi la responsabilità di calciare un rigore – non proprio la specialità della casa – pesantissimo. Si ripete al minuto 15 facendo esplodere San Siro e poi nella ripresa: senza freni. (dal 76′ De Pieri : 6. Il talentino della Primavera va vicinissimo al gol con uno spunto da applausi).

In forma smagliante, il capitano. Avvia l’azione del vantaggio e la finalizza da vero leader assumendosi la responsabilità di calciare un rigore – non proprio la specialità della casa – pesantissimo. Si ripete al minuto 15 facendo esplodere San Siro e poi nella ripresa: senza freni. (dal 76′ : 6. Il talentino della Primavera va vicinissimo al gol con uno spunto da applausi). Thuram 8: Una furia. Tikus è scatenato: dopo 2′ si procura il rigore che permette all’Inter di mettere le mani sugli ottavi e dieci minuti più tardi fa espellere Mawissa (dal 60′ Arnautovic: 6).

Top e flop del Monaco