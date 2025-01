Arbitri: Chiffi per Milan-Inter, nel derby 2022 fece infuriare i nerazzurri, fermati Abisso e Pairetto

Le scelte per la 23esima giornata di serie A: Roma-Napoli a Fabbri, Juventus-Empoli a Zufferli, Monza-Verona a Massa e Fiorentina-Genoa a Collu

Sorpasso certificato nelle gerarchie arbitrali: la designazione per il derby Milan-Inter di Chiffi – che aveva già diretto il big match Napoli-Juventus di sabato scorso – ribadisce che per Rocchi ormai il fischietto patavino è una delle primissime scelte per tutte le gare di cartello. L’altra partitissima, Roma-Napoli, affidata un po’ a sorpresa a Fabbri. Fermati Abisso, Pairetto, La Penna e Feliciani (solo IV uomo in Roma-Napoli). Di Bello si rivede ma solo in B per Sampdoria-Cosenza. In B anche Fourneau, Ferrieri Caputi (che non ha più arbitrato in A dopo i pasticci in Inter-Venezia di mesi fa), Ayroldi (ancora bocciato) e Bonacina (deludente alla sua seconda apparizione nella massima serie in Torino-Cagliari).

Chiffi ha già diretto due derby

Sarà dunque Chiffi di Padova l’arbitro di Milan-Inter, in programma domenica alle 18 a San Siro. Designazione blindata visto che sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Peretti con Marinelli IV uomo, Di Paolo al Var e Doveri all’Avar. Per lui sarà il terzo deby milanese, ma solo il secondo da arbitro designato. Aveva già diretto la stracittadina in A nel settembre 2022, quando a vincere fu il Milan (3-2), con proteste dei nerazzurri che chiedevano l’espulsione di Theo per doppio giallo. Ma aveva arbitrato anche i quindici minuti finali di un altro derby, quella volta un quarto di finale di Coppa Italia, nel gennaio 2021, sostituendo da quarto uomo l’infortunato Valeri.

Le proteste nel derby 2002

Si diceva del derby del 2022. L’episodio discusso al 71’ quando Theo, già ammonito, allarga il braccio per bloccare Dumfries che va a terra e reclama il fallo, il direttore di gara padovano non fischia nulla facendo infuriare i nerazzurri che reclamavano fallo e doppia ammonizione. Ll’irregolarità sembra esserci perché il francese interviene per fermare la ripartenza dell’Inter. Episodio che poteva cambiare il match e il finale di partita.

Con la gara di questo weekend, Chiffi arriverà a quota 13 direzioni con il Milan in campo. Questo lo score dei rossoneri con l’arbitro di Padova: 9 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta. In questa stagione, ha arbitrato due volte il Milan: contro l’Udinese il rosso diretto a Reijnders per fallo da ultimo uomo su Lovric scatenò le polemiche; quel match finì 1-0, mentre 0-0 fu il risultato del match giocato sempre a San Siro contro la Juventus.

Per Chiffi sarà il sedicesimo match in carriera con l’Inter in campo: così i nerazzurri diventano la seconda squadra che ha arbitrato di più, alle spalle della Juventus. Quest’anno era in campo all’Olimpico in Lazio-Inter 0-6, e a Riad in occasione della semifinale di Supercoppa italiana, vinta dai nerazzurri col punteggio di 2-0 contro l’Atalanta. In totale, con Chiffi l’Inter ha un record di 9 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.

Fabbri per Roma-Napoli

Per Roma-Napoli (domenica alle 20.45) ci sarà Fabbri di Ravenna, alla sua 11ª presenza stagionale in Serie A: 16 gli incontri con la Roma, che con lui in direzione ha un bilancio di 8 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Due in particolare le gare in cui Fabbri ha incrociato i giallorossi in questa stagione: Roma-Torino, terminata 1-0, e Milan-Roma, finita 1-1 ma ricordata soprattutto per le proteste dei rossoneri in merito a un presunto rigore non assegnato dopo un contatto tra Pisilli e Reijnders. Non è però il solo precedente con polemiche; se lì a sentirsi penalizzata fu la squadra di Fonseca, i capitolini si lamentarono invece in occasione di Roma-Sassuolo.

Lì Fabbri espulse Kumbulla (a detta della squadra di Mourinho ingiustamente), condizionando la prestazione della squadra. Sarà invece la 15ª volta in carriera per l’arbitro con il Napoli e lo score in questo caso è molto più positivo: gli azzurri con lui hanno infatti ottenuto 7 vittorie, altrettanti pareggi e una sola sconfitta. Quest’anno l’unico precedente risulta essere la trasferta contro il Torino, vinta 0-1. Anche con la squadra di Conte, però, non solo dolci ricordi. Una partita negativa per esempio è stata quella contro il Genoa del settembre del 2023. In quel caso Fabbri non assegnò due rigori agli azzurri, e convalidò un gol al Grifone che, per detta di Spalletti, era irregolare. E anche in quell’occasione seguirono polemiche.

Zufferli per Juventus-Empoli

Continua anche l’ascesa di Zufferli, che Rocchi continua ad assegnare alle big e che sembra in odore di promozione ad arbitro internazionale: stavolta dirigerà Juventus-Empoli, lunch match delle 12.30. La sfida salvezza Parma-Lecce affidata a Sozza mentre Massa fischierà in Monza-Verona. Chiudono il quadro Mariani per Udinese-Venezia, Piccinini per Atalanta-Torino, Massimi per Bologna-Como, Collu per Fiorentina-Genoa e Manganiello per Cagliari-Lazio