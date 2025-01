La classifica senza errori arbitrali: sviste clamorose in Napoli-Juve, Milan-Parma e Lecce-Inter

Tante polemiche anche nel weekend lungo della terza giornata di ritorno in Serie A. Diverse le partite finite al centro di discussioni e confronti, con l’operato di arbitri e VAR sotto esame. Nel mirino, soprattutto, le sfide delle big, a cominciare dal match tra Napoli e Juventus. Errori gravi pure in Milan-Parma e Lecce-Inter, ma non solo. Ecco la classifica senza errori arbitrali aggiornata alla ventiduesima di campionato.

Arbitri, errori in Napoli-Juve e con Milan e Inter

Pubblico del Maradona inviperito con Chiffi, direttore di gara di Napoli-Juve. A conti fatti, però, c’è un solo errore – grave ma non gravissimo – dell’arbitro: il mancato giallo a Thuram per fallaccio su Anguissa. Incredibilmente, il fischietto di Padova non aveva neppure fischiato fallo. In Milan-Parma mancano un rigore per i rossoneri – Hernani su Leao – e probabilmente un rosso a Delprato nel finale: errori veniali da parte di Abisso, resi tali dal ribaltone finale rossonero. In Lecce-Inter, infine, manca un rigore in avvio per i nerazzurri: Baschirotto allarga leggermente il braccio e tocca con la mano.

Moviola: le altre partite della 22ma giornata di A

Altri errori più o meno gravi ma non determinanti nelle altre partite del turno. A iniziare proprio dall’ultima, il posticipo del lunedì sera tra Genoa e Monza, dove il gol del vantaggio rossoblu nasce da una punizione inesistente. A “salvare” Doveri, il gol del raddoppio dei liguri. Tante polemiche anche in Udinese-Roma per i due calci di rigore assegnati in favore dei giallorossi, ma le decisioni di Sozza – come confermato dai vari moviolisti – appaiono corrette. Confusione massima, infine, nel finale di Lazio-Fiorentina, dove Rapuano perde il controllo della partita facendo strage di cartellini. Nessun errore determinante, comunque, per lui.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2024-2025 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale NAPOLI 53 NAPOLI – 53 INTER* 50 INTER* +1 49 ATALANTA 46 LAZIO -1 40 LAZIO 39 ATALANTA +7 39 JUVENTUS 37 MILAN* -3 37 FIORENTINA* 36 ROMA -6 36 MILAN* 34 FIORENTINA* – 36 BOLOGNA* 34 JUVENTUS +2 35 ROMA 30 BOLOGNA* +2 32 TORINO 26 UDINESE -5 31 UDINESE 26 TORINO -3 29 GENOA 26 GENOA – 26 COMO 22 PARMA -3 23 EMPOLI 21 EMPOLI -1 22 CAGLIARI 21 COMO – 22 PARMA 20 LECCE – 20 VERONA 20 CAGLIARI +3 18 LECCE 20 MONZA -2 15 VENEZIA 16 VENEZIA +1 15 MONZA 13 VERONA +7 13

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.