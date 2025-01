Genoa-Monza, moviola: per Doveri un solo errore ma decisivo, cosa è successo

La prova dell’arbitro Doveri a Marassi nel posticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto romano ha ammonito quattro giocatori

Classe 1977 della sezione di Roma 1, l’arbitro Doveri – la scelta per Genoa-Monza – ha debuttato in Serie A nel marzo 2010 ed è stato internazionale dal 2018 al 2022. Fra gli arbitri più esperti del nostro campionato, la scorsa stagione ha avuto un po’ troppi alti e bassi ed anche al debutto stagionale in Udinese-Lazio ha lasciato un po’ a desiderare. Si è rifatto in Juve-Napoli, Genoa-Bologna e Cagliari-Inter ma come se l’è cavata ieri il fischietto laziale?

I precedenti di Doveri con Genoa e Monza

I precedenti del fischietto romano col Genoa erano 31. All’interno di questi trentuno precedenti si contano 13 vittorie rossoblù, 9 pareggi e 9 sconfitte. In stagione ha già diretto Genoa-Bologna (2-2). Ventisette gli incroci con gli emiliani con uno score di 7 vittorie, 9 pareggi, 11 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Colarossi con Crezzini IV uomo, Marini al Var e Fabbri all’Avar, l’arbitro ha ammonito Caprari, Kyriakopoulos, Akpro, Bianco (M).

Genoa-Monza, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 19′ ammonito Caprari, Caprari. Fallo tattico su Masini utile a fermare un’azione potenzialmente pericolosa del Genoa. Al 29′ trattenuta di Kyriakopoulos su Vazquez, rigore per il Genoa e giallo per Kyriakopoulos. Nessun dubbio per Doveri. Dal dischetto Turati ipnotizza Pinamonti. Al 43′ Akpa Akpro in ritardo colpisce la caviglia di Masini. Ammonito. Al 60′ Da una punizione discutibile per un contatto tra Izzo e Masini si porta in vantaggio il Genoa con De Winter. Al 62′ ammonito Bianco dopo il gol del Genoa per proteste. Era diffidato e salterà il prossimo match. Dopo 4′ di recupero Genoa-Monza finisce 2-0.