Genoa, Balotelli all’addio: il ds Ottolini lo mette sul mercato, sette giorni per trovare una soluzione

SuperMario vuole giocare di più, Vieira non lo considera parte del progetto tecnico: imminente il divorzio con il Grifone. Brasile, Arabia, Corea o Giappone le possibili destinazioni

Sei presenze per meno di un’ora di gioco: se l’aspettava diversa, Mario Balotelli, la sua esperienza al Genoa. Il 34enne attaccante, tornato in Italia quattro anni dopo l’ultima esperienza a Monza, dovrà voltare nuovamente pagina.

Balotelli, le parole di Ottolini

Perché nel prepartita di Genoa-Monza a tenere banco è stato ancora il caso Balotelli. L’attaccante rossoblù non è convocato per la sfida giocata al Ferraris e non rientra più nei piani tecnici di Patrick Vieira. A confermare un suo possibile addio anche il ds del Genoa, Marco Ottolini. “Mario ancora manifesta tanta voglia di giocare, è ancora in una condizione che può giocare – ha spiegato prima a Sky e poi a Dazn -. In questo momento non gli possiamo garantire questa cosa ed è un po’ sceso nelle gerarchie. Dovremo trovare una soluzione insieme a lui e ai suoi agenti”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Balotelli-Genoa, divorzio imminente

Balotelli ha giocato l’ultima volta con la maglia del Genoa il 21 dicembre contro il Napoli subentrando nel finale per 7′. Da allora nelle ultime cinque partite non è stato convocato in tre occasioni e per due volte è rimasto in panchina senza entrare. L’esperienza con in Liguria non è mai decollata ma lui non si è mai lamentato del poco minutaggio: nel contratto c’è anche una clausola di rescissione in favore del Genoa a determinate condizioni, ma non c’è mai stata la necessità.

Balotelli, nuova pagina

E adesso? Il nome di Balotelli può ancora trovare degli estimatori, in giro per il mondo. In fondo 34 anni potrebbe essere l’età giusta per fare qualche esperienza “esotica”, ed è lecito pensare che nei prossimi giorni potrebbero rifarsi sotto quei club che avevano già proposto un contratto a Mario quando era svincolato, prima di firmare con il Genoa. Balotelli aveva infatti rifiutato proposte dall’Arabia Saudita, dal Brasile (Corinthians), dal Giappone, dall’Australia, dagli Emirati Arabi e dalla Corea del Sud; quasi tutte offerte a livello economico più importanti di quella del Genoa.

Balotelli: addio Serie A

Ma ormai il palcoscenico della serie A gli è precluso: e per Mario si aprirà presto una nuova, sorprendente pagina di una carriera ormai al tramonto e che vivrà sempre nel rimpianto di quello che poteva essere e ch è stato solo per brevi, intensi lampi. Chiedere a Neuer.

Balotelli-Genoa, un amore mai nato: le tappe dell’ultima avventura di SuperMario