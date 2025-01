Napoli-Juventus a Open Var, audio Var-arbitro sul rigore non concesso agli azzurri: cosa si sono detti

Il Napoli ha chiesto un rigore per mani di Gatti su tiro Lukaku. A Open Var si fa chiarezza sull'episodio e anche sui penalty concessi a Roma e Milan

I rigori della Roma, quello del Milan e pure il penalty non dato al Napoli nel big match con la Juventus per il tocco di braccio di Gatti: sono questi gli episodi chiave della 22a giornata di Serie A analizzati nel corso di Open Var, l’approfondimento settimanale in onda su Dazn.

Napoli-Juventus, l’audio Var-arbitro sul tocco di braccio di Gatti

Al minuto 65 della super sfida del Maradona Gatti ha toccato il pallone col braccio destro su tiro ravvicinato in area di Lukaku. Gli azzurri hanno invocato il tiro dagli undici, ma Chiffi è stato di tutt’altro parere.

A Open Var svelato l‘audio tra arbitro e Var. Dalla sala Var chiudono subito la questione: “È attaccatissimo”. Chiffi conferma: “È braccio, ma è chiuso”. Quindi il dialogo prosegue: “Non fa extra-movimento. Check completato, puoi riprendere il gioco”.

Niente rigore: Tonolini approva l’operato della squadra arbitrale

In studio il componente della Can, Mauro Tonolini, che spegne definitivamente le polemiche: “Giusto non assegnare il rigore al Napoli. Il braccio di Gatti è in dinamica e il giocatore guarda addirittura avanti. Non cerca il pallone e non c’è l’extra-movimento”.

Tonolini evidenzia poi “l’ottima collaborazione dell’assistente Berti che ha una buona visuale e supporta Chiffi nella decisione finale, che è quella corretta”.

Udinese-Roma: chiarezza sul secondo rigore concesso ai giallorossi

La Roma di Claudio Ranieri ha conquistato tre punti preziosi battendo l’Udinese in rimonta grazie a due calci di rigore. In occasione del secondo penalty concesso per fallo di Sava su El Shaarawy, l’attenzione si focalizza su chi ha toccato per primo il pallone. Esaminato l’episodio passando al setaccio le varie camere, il Var sentenzia: “Il portiere non la tocca, la prende El Shaarawy. Il portiere non tocca mai il pallone, rigore confermato”.

Tonolini approva: “El Shaarawy anticipa Sava che va poi a toccarlo, di conseguenza il calcio di rigore è corretto”. Nessun dubbio anche sul penalty dato al Milan nella sfida col Parma per il contatto tra Suzuki e Pavlovic: “Decisione ottima da parte di Abisso che coglie la spinta a due mani da parte del portiere del Parma. Rigore chiaro ed evidente: la decisione è giusta”.