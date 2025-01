Napoli-Juventus, moviola: Chiffi fa infuriare il Maradona, quante decisioni dubbie

La prova dell’arbitro Chiffi a Fuorigrotta nell’anticipo di A analizzata ai raggi X da Luca Marelli, il fischietto patavino ne ha ammoniti quattro

Daniele Chiffi, la scelta per Napoli-Juve, è nato a Padova il 14 dicembre 1984: ha iniziato ad arbitrare nel 2002 e dopo gli anni di gavetta nelle serie minori raggiunge la Lega Pro nel 2011. Fisico slanciato e forte personalità, lo sport ha sempre fatto parte della sua vita: da ragazzo ha praticato atletica, con una discreta carriera da mezzofondista, specializzato nei 400 e 800 metri. Per lavoro è un ingegnere gestionale. La prima direzione in Serie A di Daniele Chiffi risale all’11 maggio 2014: arbitra Sampdoria-Napoli finita 2-5. Nel gennaio 2023 raggiunge le 80 presenze in Serie A con la sfida Spezia-Lecce, mentre al termine della stagione 2022-23 riceve il premio Giovanni Mauro. In questa stagione finora era stato molto altalenante in avvio ma poi si è ripreso ed ora è tra i più affidabili. Vediamo come se l’è cavata ieri al Maradona.

I precedenti di Chiffi con Napoli e Juventus

Daniele Chiffi e la Juventus si erano già incontrati in ben 15 partite e si ritrovano dopo circa due mesi dal match con il Milan: di queste, sono 12 le vittorie dei bianconeri, 2 i pareggi e solo una sconfitta contro la Fiorentina nel maggio del 2022. Undici i precedenti del Napoli (9V, 2N); l’ultima sfida risale al 28 febbraio 2024, con il successo esterno dei partenopei per 6-1 contro il Sassuolo.

L’arbitro ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Berti e Dei Giudici con Zufferli IV uomo, Paterna al Var e Mariani all’Avar, l’arbitro ha ammonito Cambiaso, Lobotka, Spinazzola e Koopmeiners.

Napoli-Juventus, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 16′ ponte di Nico Gonzalez che commette fallo su Juan Jesus, ci poteva stare anche il giallo. Al 17′ l’arbitro ignora un fallo di Gatti su Neres lanciato in area. Al 27′ nuova svista di Chiffi che non vede un netto fallo di Thuram su Anguissa. Al 43’ il gol della Juve è regolare perché in ogni caso Kolo Muani è in gioco perché la palla era stata deviata da Anguissa.

Al 45’ ammonito Cambiaso per proteste dopo che Chiffi ha fischiato un fallo per trattenuta su Politano. Al 53′ scintille tra Gatti e Lukaku, Chiffi si inserisce tra i due ma non sanziona nessuno. Graziato anche Locatelli per un pestone su Politano al 57’, il Maradona rumoreggia.

Al 65’ Lukaku chiede un rigore per un mani di Gatti in area ma il difensore bianconero aveva le braccia lungo il corpo. Al 67’ atterrato in area McTominay da Locatelli: rigore netto che Lukaku trasforma. Al 71’ ammonito Lobotka per trattenuta su Mbangula. Al 91′ ammonito Spinazzola per gioco falloso, al 94′ giallo anche per Koopmeiners. Dopo 5′ di recupero Napoli-Juventus finisce 2-1.

Le spiegazioni di Marelli

A fare chiarezza sugli episodi dubbi della gara è Luca Marelli. Il talent di Dazn si sofferma sul fallo non fischiato ad Anguissa da parte di Thuram: “Il fallo c’era ed era anche da cartellino giallo perché era una spa, azione potenzialmente pericolosa”. Sul mancato giallo a Locatelli per fallo su Politano è categorico: “Giusto fischiare il fallo ma non c’è ammonizione perché non c’è lo step on foot”.

Sul mani di Gatti in area Marelli spiega: “Giusto non concedere il rigore, il tocco col braccio destro c’è stato ma Gatti era in posizione naturale e non stava neanche guardando il pallone”. Sul penalty nessun dubbio: “Rigore netto ma non c’è ammonizione perché Locatelli ha cercato il pallone. Giusto invece il giallo poco dopo per Lobotka, l’arbitro non ha fischiato subito per vedere come continuava l’azione e dare vantaggio e poi ha estratto il cartellino”.