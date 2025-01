Da Juventus - Napoli é tutto, appuntamento alla prossima sfida di campionato!19:58

90'+7' FINISCE NAPOLI - JUVENTUS! Vittoria in rimonta per i partenopei, 2-1 il finale!19:56

90'+5' AMMONITO Teun Koopmeiners. Giallo per proteste. 19:57

90'+5' Simeone di forza difende il pallone e subisce fallo, prendendo tutti gli applausi del Maradona.19:56

90'+3' Simeone di forza entra in area e crossa, Douglas Luiz salva i suoi rischiando anche l'autogol.19:54

90'+2' Sostituzione NAPOLI: esce David Neres, entra Cyril Ngonge.19:52

90'+1' AMMONITO Leonardo Spinazzola. Fallo tattico dell'esterno su Conceicao. 19:52

90'+1' Cinque i minuti di recupero. 19:51

89' Sostituzione NAPOLI: esce Romelu Lukaku, entra Giovanni Simeone.19:50

89' Sostituzione NAPOLI: esce Stanislav Lobotka, entra Billy Clifford Gilmour.19:50

88' Meret con un rischio nel possesso palla, interviene Di Lorenzo a spazzare.19:49

86' Problemi per Juan Jesus, gioco fermo.19:48

84' Thiago Motta che ha cambiato molto davanti, ma senza troppi risultati: Napoli ancora in controllo.19:46

82' Sostituzione JUVENTUS: esce Matteo Politano, entra Pasquale Mazzocchi.19:43

82' Sostituzione JUVENTUS: esce Randal Kolo Muani, entra Dušan Vlahović.19:42

81' Crampi per Politano, che non sembra averne piú.19:42

80' Partenopei che non sembrano ora aver fretta, palleggio continuo cercando di far uscire la Juventus.19:40

77' Cross di Conceicao, non ci crede Kolo Muani, lo anticipa Meret.19:38

75' Cha partita di Anguissa, che ha ancora le forze per andare a pressare Di Gregorio.19:35

74' Sostituzione JUVENTUS: esce Manuel Locatelli, entra Conceicao. 19:35

74' Sostituzione JUVENTUS: esce Nico González, entra Douglas Luiz.19:34

72' AMMONITO Stanislav Lobotka. Fallo a centrocampo, Chiffi prima fa il vantaggio, poi estrae il cartellino. 19:32

71' Che secondo tempo del Napoli, che si chiude la rimonta portandosi in vantaggio: balla il Maradona.19:31

69' GOL! NAPOLI - Juventus 2-1! Rete su rigore di Romelu Lukaku. La punta aspetta il movimento di Di Gregorio e lo spiazza con un preciso colpo: 200 gol per lui nei primi Cinque campionati europei.



68' CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Gran palla di Lukaku per McTominay, finta su Locatelli che lo stende.19:29

67' Lukaku tocca per Spinazzola, Gatti in out: Napoli ora molto piú verticale rispetto al primo tempo.19:28

65' SostituzioneJUVENTUS: esce Andrea Cambiaso, entra Nicolò Savona.19:26

65' Sostituzione JUVENTUS: esce Kenan Yıldız, entra Samuel-Germain Mbangula.19:26

64' Juventus che sta faticando ora a trovare la reazione, continua il gioco del Napoli.19:24

63' POLITANO! Cross di Spinazzola, conclusione al volo dell'esterno respinta da Cambiaso in angolo!19:23

61' Napoli che continua a spingere, cross di Di Lorenzo, Anguissa anticipato.19:22

59' Napoli che capitalizza al massimo lo sforzo di questo inizio secondo tempo, pareggio che arriva dopo 12 minuti di forcing.19:20

57' GOL! NAPOLI - Juventus 1-1! Rete di André-Frank Zambo Anguissa. Giocata di Politano che controlla in area, trova lo spazio per il cross sul secondo palo: l'ex Villarreal vola in cielo e di testa insacca.



55' Juventus ora molto piú bassa, linea dovuta anche al forcing del Napoli.19:16

53' Scintille tra Gatti e Lukaku, Chiffi si inserisce tra i due pesi massimi.19:14

51' Meno preciso DI Gregorio sul corner di Politano, uscita con i pugni che lascia il pallone in area, ma nessun partenopeo ne approfitta.19:12

50' MIRACOLO DI DI GREGORIO! Colpo di testa ravvicinato di Lukaku, il portiere sulla linea salva!19:11

48' Napoli partito molto forte in questo secondo tempo, come ci aspetta da una squadra di Conte.19:08

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!19:06

La punta ex PSG realizza una bella girata al volo in area dopo una sfortunata deviazione di Anguissa, freddando un Meret miracoloso su Yildiz ad inizio tempo.18:51

Primo tempo intenso, due formazioni che provano ad imporre il proprio gioco, fioccano le occasioni: Napoli forse piú pericoloso, ma é la Juventus a passare in vantaggio nel finale con il nuovo arrivato Kolo Muani.18:50

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI NAPOLI - JUVENTUS! 0-1 il risultato parziale.18:49

45'+2' POLITANO! Punizione a giro per l'esterno, palla di poco alta!18:48

45'+1' Due i minuti di recupero.18:47

45' AMMONITO Andrea Cambiaso. Trattenuta su Politano e proteste per il terzino. 18:47

44' Juventus che trova il gol grazie ad una grandissima giocata di Kolo Muani, si rompre l'equilibrio al Maradona.18:47

43' GOL! Napoli - JUVENTUS 0-1! Rete di Randal Kolo Muani! Grande girata al volo dell'attaccante che trove la giusta coordinazione dopo una deviazione involontaria di Anguissa.



42' ANGUISSA! Colpo di testa della mezzala su azione di angolo, palla di pco alta!18:43

41' Forcing ora del Napoli, dopo che la Juventus aveva preso metri nei precedenti minuti.18:42

39' LOBOTKA! Collo esterno dalla distanza, palla alta sopra la traversa.18:40

38' Gran sponda di Lukaku per l'inserimento di Spinazzola, chiude Kalulu.18:40

36' Nulla da fare per i bianconeri, Lukaku svetta in cielo e allontana.18:38

35' Angolo per la Juventus: salgono le torri dalla difesa.18:37

34' Neres prova ad accendersi ma é fermato da Savona, il brasiliano fatica ad entrre in partita.18:35

32' CHE RISCHIO PER DI GREGORIO! Errore in impostazione del portiere, Locatelli salva la Juventus anticipando Lobotka che si stava trovando il pallone solo in area!18:34

30' NICO GONZALEZ! Conclusione rasoterra dell'ex Fiorentina, palla di poco a lato!18:31

29' Problemi per Anguissa dopo un intervento di Thuram: Chiffi lascia correre, si ferma poi il gioco per valutare le condizioni del centrocampista.18:31

27' Cross di Cambiaso, Yildiz non riesce nel colpo di testa.18:30

26' Tanto lavoro da parte delle mezzali del Napoli, sempre alte nel pressing e nel raddoppiare gli esterni juventini.18:28

24' Di Lorenzo per il taglio di Anguissa, ancora attento Gatti nell'allontanare il cross dell'ex Villarreal.18:25

23' Partita sicuramente tattica ma non bloccata, con le due formazioni che si stanno affrontando a viso aperto.18:24

21' POLITANO! Conclusione volante dal limite della punta, palla di poco alta!18:22

19' Kolo Muani di forza allontana Lobotka dal pallone e prova a liberarsi al tiro, arriva peró Koopmeiners che calcia alle stelle.18:20

17' Napoli chs sta prendendo metri, Cambiaso chiude in angolo Di Lorenzo.18:19

16' Rischia molto Cambiaso che si fa soffiare il pallone da Politano al limite dell'area: Chiffi fischia peró fallo.18:17

14' Altro cross dalla sinistra per il Napoli, ancora Anguissa anticipato.18:15

13' Gran giocata di Neres, cross al centro, Di Gregorio anticipa Anguissa.18:14

12' Possesso palla prolungato ora del Napoli, Juventus che aspetta.18:13

10' Pressing del Napoli forse piú veemente, ma funziona meglio quello della Juventus che ha giá recuperato un paio di palloni pesanti.18:11

9' Palla persa sanguinosa di Lobotka, Kolo Muani prova a concludere ma é chiuso da Rrahmani.18:10

7' CHE OCCASIONE PER YILDIZ! Palla dentro di Thuram, velo di Kolo Muani per il giovane talento: conclusione a bott sicura, Meret si supera!18:08

6' Chiffi sta lasciando giocare molto, ritmi alti in questo inizio gara.18:07

4' Angolo di Politano, palla che taglia tutta l'area piccola con Anguissa che sfiora.18:05

3' Discesa di Politano, chiuso da Cambiaso: primo angolo per i partenopei.18:05

3' Ambiente da grandissima sfida al Maradona, Napoli subito alto nel pressing, Juventus che non rinuncia alla costruzione dal basso.18:04

1' Napoli con la classica maglia azzurra, Juventus in bianconero.18:02

1' INIZIA NAPOLI - JUVENTUS! Primo pallone per i bianconeri.18:01

Dirige il match l'arbitro Daniele Chiffi.17:23

Il Napoli ha vinto sei delle ultime 10 partite giocate contro la Juventus in Serie A (2N, 2P): almeno due successi in più contro i bianconeri rispetto a qualsiasi altra squadra nel massimo campionato da inizio 2020.17:12

Thiago Motta punta su Kolo Muani dal primo minuto, Nico Gonzalez sulla destra, Yildiz sulla sinistra In difesa McKennie preferito a Savona, Di Gregorio in porta.17:11

Conte opta per Politano e Neres ai lati di Lukaku, Lobotka in regia, Spinazzola vince il ballottaggio con Olivera sulla fascia sinistra.18:04

La formazione della JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio - McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso - Thuram, Locatelli - Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez - Kolo Muani.15:39

Sono ufficiali le formazioni del match: NAPOLI (4-3-3): Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola - Anguissa, Lobotka, McTominay - Politano, Lukaku, Neres.15:38

Big match di questa giornata di Serie A, il Napoli di Conte ospita al Diego Armando Maradona la Juventus di Thiago Motta: un sfida molto sentita dalle due tifoserie con in palio punti fondamentali per la lotta alla vetta e all'Europa.15:36

