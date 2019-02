Ecco chi è l'arbitro Chiffi di Padova

Dell’organico degli arbitri di Serie A è uno fra quelli più recenti, ma Daniele Chiffi ha dimostrato di essere un direttore di gara dalla grande personalità. Abbastanza severo quando si tratta di mandare fuori qualcuno, nel suo primo anno da arbitro del massimo campionato si è disimpegnato bene, ma non sono mancate le polemiche. Ecco chi è il fischietto padovano.

Fisico da vero atleta – Nato a Padova il 14 dicembre 1984, Daniele Chiffi possiede un fisico slanciato e ben allenato: ottima è la progressione. Armonico nei movimenti, si sposta sul terreno di gioco senza risparmiarsi, cosa che gli ha favorito una scalata abbastanza veloce nella sua carriera arbitrale. Del resto il suo sport è sempre stata l’atletica, con un passato da mezzofondista specialista nei 400 e negli 800 metri, mentre giocava a calcio soltanto con gli amici. Ha iniziato ad arbitrare a 17 anni ma si è fatto subito notare dalla sezione regionale per le sue qualità.

La gestione è tutto – Chiffi è un ingegnere gestionale, ed anche in campo lo stile sembra essere quello. Sin dal suo esordio in una partita della massima serie, avvenuto il 10 maggio del 2014, quando diresse Sampdoria-Napoli 2-5. Da quel momento in poi giusto un paio di apparizioni per campionato (mentre ovviamente continuava ad arbitrare in Serie B) fino alla promozione nell’organico che tutti gli arbitri sognano.

Problemi di Var – Per Daniele Chiffi le polemiche più pesanti sono legate all’utilizzo della tecnologia più che alle decisioni prese sul campo. Il 16 settembre 2018 in Juventus-Sassuolo 2-1 non arriva soltanto il primo gol in Serie A di Cristiano Ronaldo, ma anche l’espulsione di Douglas Costa per uno sputo a Di Francesco, cosa sfuggita a Chiffi ma non al Var. Problemi invece li ha avuti stando proprio davanti al monitor, quando in Roma-Genoa 3-2 non segnala al collega Doveri una evidente spinta di Florenzi su Pandev che andava sanzionata con un calcio di rigore.

28-02-2019