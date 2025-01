Udinese-Roma, moviola: cosa ha fatto il Var su gol Lucca: i dubbi sui due rigori

La prova dell’arbitro Sozza alla Dacia Arena analizzata ai raggi X, il fischietto lombardo ha ammonito quattro giocatori

Considerato fra i migliori prospetti emergenti dell’arbitraggio in Italia, Simone Sozza – scelto per Udinese-Roma – dopo una stagione super tre anni fa è andato alternando prestazioni positive ad altre al di sotto del suo talento. Il 37enne fischietto cresciuto nella sezione di Seregno, paesino della Brianza in provincia di Monza, scelto per, gode di alta stima da parte del designatore Rocchi che ha dimostrato di considerarlo alla pari dei migliori della Can e finora in stagione ha fatto bene. Fin qui ha sventolato 89 cartellini gialli, due rossi e fischiato dieci rigori. Ha diretto otto sfide in Serie A e quattro in B, senza contare una partita della massima serie greca, tre di Europa League, una di Nations League (Serbia-Svizzera), due di qualificazione di Champions e una di qualificazione alla Conference League, ma come se l’è cavata l’arbitro lombardo?

I precedenti di Sozza con Udinese e Roma

I precedenti parlano di due sconfitte in altrettanti match per i friulani. L’ultima volta che Sozza ha incrociato l’Udinese è stata in occasione di Udinese-Salernitana 0-1 dell’aprile 2022. La Roma è invece la squadra più arbitrata da Sozza. I precedenti dicono che con lui i giallorossi hanno giocato 11 partite, vincendone sei, pareggiandone due e perdendone tre. L’ultima volta che il direttore di gara milanese ha arbitrato la Roma è stata in occasione della sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina in questa stagione.

L’arbitro ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mondin e Bercigli con Arena IV uomo, Serra al Var e Maresca all’Avar, l’arbitro ha ammonito Celik, Pellegrini, Karlstrom, Atta.

Udinese-Roma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 21′ giallo per Celik, fallo sulla trequarti. Al 27′ Sava esce alto prendendo il pallone e travolgendo nello slancio Koné: non è rigore. Al 37′ ammonito Pellegrini, fallo su Lovric. Al 38′ punizione per l’Udinese dalla trequarti, Lovric mette un pallone a mezza altezza in area, Lucca controlla e calcia di potenza sotto la traversa. L’arbitro su segnalazione del Var ferma tutto: c’è un check lunghissimo per valutare due potenziali posizioni di fuorigioco ma dopo oltre 3′ c’è il via libera, il gol è buono

Nel recupero del primo tempo è in fuorigioco Dovbyk sul cross che gli permette di insaccare il gol dell’1-1, poi annullato: giusta la decisione che non richiede neanche il VAR. Al 49′ su tentativo di pallonetto in area di Pellegrini c’è un mani di Kabasele, appena entrato, che tocca col braccio largo. L’arbitro è vicinissimo all’azione e fischia il rigore che lo stesso Pellegrini realizza. Al 52’ ammonito Karlstrom che interrompe una ripartenza di Dovbyk: giallo pesante, era diffidato e salterà la gara col Venezia.

Al 63′ El Shaarawy si procura un rigore con Sava che si lancia per prendere il pallone ma forse tocca la gamba dell’attaccante. Check del Var e confermato il penalty che Dovbyk realizza. Al 79′ giallo per Atta dopo un brutto fallo su Pellegrini. Dopo il recupero Udinese-Roma finisce 1-2.