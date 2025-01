Udinese-Roma 1-2 pagelle: rimonta di rigore, Pellegrini e Dovbyk lanciano Ranieri. Lucca non basta

Top e flop: bene Lucca con il gol iniziale, disastro Sava e Kabasele che concedono due rigori alla Roma. Bene El Shaarawy, Dovbyk e Pellegrini

Torna a correre la Roma di Ranieri, dopo lo scivolone in Europa League. Pellegrini e Dovbyk firmano la rimonta per 2-1 alla Dacia Arena di Udine. Ci sono voluti due rigori però per ribaltare l’iniziale gol di Lucca al 38′. Al 49′ è Kabasele ad inguaiare Runjaic: il difensore belga commette un’ingenuità in area colpendo il pallone con le mani, in un tentativo di palleggio di Pellegrini; proprio il capitano della Roma si impossessa del pallone e dagli undici metri mette a segno la rete del momentaneo pareggio (1-1). Ranieri trova la vittoria con l’entrata in campo di El Shaarawy che dopo 5 minuti dal suo ingresso inganna Sava che in uscita lo stende in area: secondo calcio di rigore per la Roma, questa volta realizzato dal bomber ucraino Dovbyk (riscattatosi dopo la prima rete realizzata in fuorigioco al termine del primo tempo).

E’ andato spegnendosi col passar dei minuti il furore agonistico dei friulani, che erano partiti molto bene mentre la Roma – inizialmente senza Dybala entrato solo a 11′ dalla fine – è cresciuta nella ripresa legittimando un successo che ridimensiona la squadra di Runjaic, ora 11esima a 26 punti. I giallorossi, invece, nonostante la vittoria restano al 9° posto a quota 30 in Serie A.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Udinese-Roma, la chiave tattica della gara

Nell’Udinese, schierata con il 3-5-2, davanti a Sava nella difesa a tre ci sono Kristensen, Bijol e Toure. In attacco torna titolare Lucca in coppia con Thauvin.

Nella Roma, schierata con il 3-4-2-1, va subito in campo il neo arrivato Rensch che prende posto a destra nella difesa a tre. Dybala parte dalla panchina, gioca Balzanzi sulla trequarti con Pellegrini alle spalle di Dovbyk.

La Roma cerca la costruzione dal basso per poi lanciare lungo il pallone in profondità verso i suoi attaccanti e tentare di cogliere di sorpresa il centrocampo e la difesa bianconera, concentrati nel pressing alto sulla metà campo giallorossa. Nella parte finale di gara la Roma si schiera con il 4-4-2 in fase di non possesso.

Clicca qui per rivivere tutti i momenti salienti di Udinese-Roma

Udinese-Roma: Isaak Touré confermata distorsione al ginocchio

Cosa è successo ad Isaak Touré durante Udinese-Roma? Il centrale difensivo francese è uscito al 7′ per un problema al ginocchio destro nato da un contrasto con Pisilli. Secondo quanto riportato da DAZN, i primi accertamenti effettuati dallo staff sanitario bianconero hanno evidenziato una distorsione al ginocchio che andrà approfondita nelle prossime ore.

Clicca qui per le statistiche di Udinese-Roma

I top e flop dell’Udinese

Lucca 7. Trova la rete del vantaggio al 38′: controlla e spedisce il pallone sotto la traversa dopo un calcio di punizione battuto da Lovric. Decima rete stagionale.

Trova la rete del vantaggio al 38′: controlla e spedisce il pallone sotto la traversa dopo un calcio di punizione battuto da Lovric. Decima rete stagionale. Sava 5. Concede rigore al 62′: il portiere bianconero commette un’uscita avventata su El Shaarawy non trovando il pallone ma le gambe dell’attaccante avversario.

Concede rigore al 62′: il portiere bianconero commette un’uscita avventata su El Shaarawy non trovando il pallone ma le gambe dell’attaccante avversario. Kabasele 5. Tocca di mano il pallone durante un tentativo di palleggio in area di Pellegrini: concede rigore alla Roma al 49′ del 2T dopo una lunga revisione al VAR.

Clicca qui per rivedere i risultati stagionali dell’Udinese

I top e flop della Roma

Dovbyk 7 Al 50′ del 1T aveva trovato una rete, annullata per fuorigioco, con un inserimento in area tra i difensori. Si consacra al 64′ con la realizzazione della rete del vantaggio su calcio di rigore.

Al 50′ del 1T aveva trovato una rete, annullata per fuorigioco, con un inserimento in area tra i difensori. Si consacra al 64′ con la realizzazione della rete del vantaggio su calcio di rigore. Pellegrini 6.5 Scivola in occasione della rete di Lucca favorendo l’attaccante avversario in fase di realizzazione. Si riscatta con un calcio di rigore procurato e poi segnato al 50′.

Scivola in occasione della rete di Lucca favorendo l’attaccante avversario in fase di realizzazione. Si riscatta con un calcio di rigore procurato e poi segnato al 50′. El Shaarawy 6.5. Entra al 58′ e dopo soli 5′ di gioco conquista un rigore preziosissimo: viene atterrato in area da Sava in uscita e procura l’occasione alla Roma per passare in vantaggio

Clicca qui per le ultime news sulla Roma