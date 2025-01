Genoa, lo sfogo di Balotelli sa di nostalgia: “Ecco chi veramente mi rispetta”

Dopo giorni di silenzio SuperMario pubblica una una storia su Instagram con una maglia del City, sua ex squadra, a lui dedicata: una frecciata a Vieira?

Mario Balotelli è scomparso: lontano dal campo da ormai quasi un mese, l’attaccante del Genoa s’è sfogato su Instagram, pubblicando una storia che è al tempo stesso sia un ringraziamento per il Manchester City, sua ex squadra, che una frecciata al tecnico del Grifone Patrick Vieira.

Balotelli e il passato al Manchester City

Il tempo addolcisce i ricordi, la nostra mente mette da parte traumi e problemi del passato per ricordare i momenti felici: lo stesso sembra aver fatto Mario Balotelli, che su Instagram ha postato una storia che richiama il suo passato al Manchester City. Un passato tutt’altro che sereno, anche al City Balotelli ha fatto spesso notizia per le bravate fuori dal terreno di gioco oltre che per le prodezze in campo e la pressione dei media su di lui non era di certo poca.

A quei tempi, però, Balotelli era un giocatore importante per il City, apprezzatissimo dai tifosi, mentre oggi è stato messo ai margini dal progetto tecnico del Genoa: logico, dunque, che l’attaccante ricordi come felicissimi i tempi della Premier.

Balotelli e la storia su Instagram dedicata al City

Nella storia su Instagram Balotelli mostra una maglia entrata da poco a far parte dei prodotti ufficiali del merchandising del Manchester City: nel collage di immagini presenti sulla parte anteriore si nota anche la celebre foto di Balotelli con la maglia recante la scritta “Why always me?”, mostrata nel 2011 dopo la doppietta segnata nel derby con il Manchester United. Un’immagina iconica di SuperMario, adorata dai tifosi dei Citizens. Su Instagram Balotelli mostra il suo gradimento per l’omaggio del club inglese, ma non si limita solo a questo.

Genoa: Balotelli e lo sfogo contro Vieira

Balotelli, infatti, accompagna la maglietta con una scritta sibillina, in inglese. “Grazie al Manchester City – scrive Mario – Davvero gli unici che ancora mi rispettano”. Uno sfogo, quello di Balotelli, che pare ovviamente diretto a Patrick Vieira, tecnico del Genoa che l’ha ormai messo ai margini del suo progetto tecnico.

Arrivato sulla panchina del Grifone, il tecnico francese aveva detto di voler seppellire l’ascia di guerra con Balotelli, con il quale aveva avuto uno scontro ai tempi del Nizza. Dopo averlo fatto entrare da riserva in quattro dei primi 5 incontri sulla panchina del Genoa, però, Vieira ha accantonato Balotelli: l’ultima presenza di SuperMario risale ai 7 minuti giocati contro il Napoli lo scorso 21 dicembre, seguita da due gare in panchina (contro Lecce e Parma) e due in cui non è stato neanche convocato (Empoli e Roma).

Scelte che, a giudicare dalla storia di oggi, Balotelli ha interpretato come una mancanza di rispetto nei suoi confronti. E che potrebbero spingere il 34enne attaccante a fare le valigie in questo mercato di gennaio.