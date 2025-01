Genoa, giallo sull'esclusione di Balotelli per la gara con la Roma: il retroscena

Il bomber sempre più vicino all'addio: l'amore mai scoccato con Vieira, l'infortunio al flessore e le voci di mercato. Le parole dell'amico Viviano

Da quando è stato riconfermato al Genoa, Mario Balotelli sta pagando tutte le pene. Altro che permanenza ‘tranquilla’ fino a fine stagione: dal 31 dicembre (termine ultimo fissato dal calciatore e dal club rossoblù per rescindere anticipatamente il contratto) Super-Mario è in modalità ‘Chi l’ha visto?’: il bomber 34enne è praticamente sparito: l’ultima volta visto in campo è stato il 21 dicembre 2024 contro il Napoli (per soli 7′). Non convocato contro l’Empoli, in panchina per 90 minuti contro il Lecce e contro il Parma e di nuovo non convocato contro la Roma. Ma, a svelare il mistero sull’esclusione di Super-Mario è l’ex portiere Emiliano Viviano in una trasmissione su TvPlay.

Genoa, l’ex portiere Viviano racconta la verità su Balotelli

A gettare benzina sul fuoco sul giallo-Balotelli ci ha pensato Emiliano Viviano, ex portiere e amico di mario, che a TVPlay ha dichiarato: “Balotelli non convocato per scelta tecnica, lo so da tre giorni. Mario sta bene, Vieira usa un comportamento ridicolo”.

L’ex portiere ha aggiunto: “Questa esclusione sembra frutto di una presa di posizione personale più che di considerazioni tecniche”. Una dichiarazione che ha acceso ulteriormente il dibattito, mettendo Vieira sotto accusa.

Genoa, Vieira non parla più di Balotelli

Vieira non fa più accenno a Balotelli. Al termine della gara del Genoa contro la Roma ha riferito a DAZN: “Sono orgoglioso, la squadra ha fatto una partita di personalità. Abbiamo perso Bani e con la sua uscita abbiamo perso un po’ di esperienza e comunicazione. Il compito è diventato più difficile, ma possiamo uscire a testa alta. Dobbiamo continuare a lavorare”.

Genoa, futuro incerto per Balotelli: infortunio e voci di mercato

Ma come sta realmente Balotelli? Il bomber 34enne in settimana ha rimediato un problema al flessore e si è allenato a parte. Ma il vero problema per Super-Mario non è solo fisico: il feeling con Vieira non è mai scattato. Infatti, dall’inizio della stagione al Genoa, Balotelli ha totalizzato sole sei presenze (con 56 minuti giocati in totale) e tutte partendo dalla panchina.

Nel frattempo l’agente Raiola, dopo aver invano chiesto un chiarimento alla società, si sta muovendo per cercare un’altra squadra. Si era parlato dell’interessamento del Monza ma la notizia non trova ancora conferme.