Pagelle Roma-Genoa 3-1: Dovbyk gol, Pellegrini va ko ed El Shaarawy cambia la partita, Dybala al top

Top e flop della partita Roma-Genoa, valevole per la 21a giornata di serie A 2024/2025: Faraone devastante, bene anche Saelemaekers e Angelino. Sorpresa Masini nel Grifone

La Roma centra il quinto risultato utile di fila in campionato battendo 3-1 il Genoa nell’anticipo della 21a giornata di campionato. Ranieri perde Pellegrini per infortunio, ma trova un El Shaarawy in gran spolvero. Meritata la standing ovation dell’Olimpico per Dybala, secondo gol consecutivo per Dovbyk.

Roma-Genoa: Dybala legno, Dovbyk gol

Ranieri conferma Pellegrini dal primo minuto, Vieira con Pinamonti lì davanti. Subito un’occasionissima per la Roma: calcio di punizione di Dybala e pallone che bacia l’incrocio dei pali facendo sobbalzare l’Olimpico.

L’appuntamento con il gol è rinviato al minuto 25: cross dalla destra di un sempre più determinante Saelemaekers, Leali si supera sulla conclusione ravvicinata di Pellegrini, ma nulla può sul tap in di Dovbyk, bravo ad anticipare Bani.

La prima volta di Masini e Pellegrini ko

Dura solamente nove minuti il vantaggio dei padroni di casa. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto magistralmente da Miretti arriva infatti l’1-1 realizzato da Patrizio Masini.

Primo gol nella massima serie alla prima da titolare per il classe 2001, e che gol: liberatosi della marcatura di un distratto Pellegrini, colpisce al volo superando Svilar. Proprio il capitano giallorosso è costretto al cambio per un problema al ginocchio: Ranieri lo sostituisce all’intervallo con El Shaarawy.

Lo strano sigillo del Faraone tra le proteste

Al 58′ i giallorossi e l’Olimpico protestano per un tocco di mano in area di Sabelli non ritenuto da rigore di Zufferli. Mentre lo stadio ancora fischia e la panchina attende il check, la Roma attacca e trova il gol del sorpasso in un clima surreale.

Angelino per Dybala: la Joya scarica su El Shaarawy, che indovina l’angolino con un tiro a giro di millimetrica precisione, 2-1. La dinamica è la stessa anche in occasione del tris: il Faraone rivendica un penalty, ma i giallorossi non smettono di spingere sull’acceleratore. Strappo di Koné e sul suo cross rasoterra autogol di Leali che ‘beffa’ Dybala.

Le pagelle della Roma

Svilar 6: Non ha responsabilità sul pareggio del Grifone.

Non ha responsabilità sul pareggio del Grifone. Mancini 6: Prestazione senza sbavature, di personalità.

Prestazione senza sbavature, di personalità. Hummels 6: Diventato titolarissimo da Ranieri, il tedesco si rende protagonista di una prova positiva (dal 76′ Pisilli : sv).

Diventato titolarissimo da Ranieri, il tedesco si rende protagonista di una prova positiva (dal 76′ : sv). Ndicka 6: Come i compagni di reparto, l’ivoriano non sbanda mai.

Come i compagni di reparto, l’ivoriano non sbanda mai. Saelemaekers 6,5: In questa fase della stagione è tra i più in forma, soprattutto è uno di quelli che incide di più. Dopo essere andato a bersaglio contro Lazio e Bologna, disegna il cross da cui arriva l’1-0 di Dovbyk (dal 76′ Celik : sv).

In questa fase della stagione è tra i più in forma, soprattutto è uno di quelli che incide di più. Dopo essere andato a bersaglio contro Lazio e Bologna, disegna il cross da cui arriva l’1-0 di Dovbyk (dal 76′ : sv). Koné 7: Come sempre dominante in mezzo al campo: lo strappo che porta all’autorete di Leali fotografa tutte le sue qualità.

Come sempre dominante in mezzo al campo: lo strappo che porta all’autorete di Leali fotografa tutte le sue qualità. Paredes 6: Ritrovata la centralità con Ranieri, a volte deve innalzare la qualità delle sue giocate.

Ritrovata la centralità con Ranieri, a volte deve innalzare la qualità delle sue giocate. Angelino 6,5: I compagni lo cercano spesso e l’ex Lipsia ha il grande merito di non fermarsi mentre tutti – tifosi compresi – protestavano per il rigore non assegnato da Zufferli. Il 2-1 è pertanto frutto della sua tenacia.

I compagni lo cercano spesso e l’ex Lipsia ha il grande merito di non fermarsi mentre tutti – tifosi compresi – protestavano per il rigore non assegnato da Zufferli. Il 2-1 è pertanto frutto della sua tenacia. Dybala 7: Da anni la Joya non aveva una tale continuità di rendimento: colpisce l’incrocio dei pali con una punizione da urlo a inizio partita e infiocchetta l’assist per il Faraone. Leali gli soffia il gol (dall’85’ Shomurodov : sv).

Da anni la Joya non aveva una tale continuità di rendimento: colpisce l’incrocio dei pali con una punizione da urlo a inizio partita e infiocchetta l’assist per il Faraone. Leali gli soffia il gol (dall’85’ : sv). Pellegrini 5,5: Se è vero che nell’azione del vantaggio c’è pure il suo zampino, è altrettanto vero che s’addormenta in marcatura di Masini consentendo al Genoa di pareggiare. Un problema fisico lo costringe a non rientrare in campo nella ripresa (dal 46′ El Shaarawy : 7. Entra in partita nel migliore dei modi e la cambia: pesca il jolly con una conclusione perfetta).

Se è vero che nell’azione del vantaggio c’è pure il suo zampino, è altrettanto vero che s’addormenta in marcatura di Masini consentendo al Genoa di pareggiare. Un problema fisico lo costringe a non rientrare in campo nella ripresa (dal 46′ : 7. Entra in partita nel migliore dei modi e la cambia: pesca il jolly con una conclusione perfetta). Dovbyk 6: Seconda rete consecutiva per il gigante ucraino, che si fa trovare pronto sulla respinta di Leali. Ma partecipa troppo poco alla manovra (dall’85’ Soulé: sv).

Top e flop del Genoa

Masini 6,5: Segna il gol numero uno in Serie A con un tiro al volo all’Olimpico: probabilmente neppure l’aveva sognata una prima volta così. E lo si intuisce dalla sua esultanza sfrenata.

Segna il gol numero uno in Serie A con un tiro al volo all’Olimpico: probabilmente neppure l’aveva sognata una prima volta così. E lo si intuisce dalla sua esultanza sfrenata. Miretti 6: Masini ancora lo sta ringraziando per aver disegnato quell’arcobaleno che s’è adagiato sul suo piede. Deve migliorare nelle scelte e in quanto a continuità.

Masini ancora lo sta ringraziando per aver disegnato quell’arcobaleno che s’è adagiato sul suo piede. Deve migliorare nelle scelte e in quanto a continuità. Leali 5,5: Sfortunato nell’autogol. Ma avrebbe comunque segnato Dybala.

Sfortunato nell’autogol. Ma avrebbe comunque segnato Dybala. Bani 5: La sua gara dura mezz’ora: giusto il tempo di perdersi Dovbyk prima di alzare bandiera bianca per un problema muscolare.

La sua gara dura mezz’ora: giusto il tempo di perdersi Dovbyk prima di alzare bandiera bianca per un problema muscolare. De Winter 5: Buca goffamente l’intervento di testa sul cross di Saelemaekers, spianando la strada all’1-0 della Roma.

