Roma, Ranieri traccia l’identikit del successore: da Sarri ad Ancelotti jr, tutti i suoi possibili eredi

Il tecnico conferma che lascerà la panchina dei giallorossi a fine stagione per passare a un incarico dirigenziale: ecco gli allenatori che potrebbero rimpiazzarlo

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La stagione in corso sarà l’ultima nella carriera di allenatore di Claudio Ranieri: il tecnico della Roma l’ha confermato in un’intervista tv, fornendo anche l’identikit del suo successore. Qui un elenco dei tecnici che potrebbero rimpiazzarlo, da Maurizio Sarri a Davide Ancelotti.

Roma, Ranieri conferma ritiro a fine stagione

Ritiratosi dopo l’esperienza al Cagliari della scorsa stagione, Claudio Ranieri è tornato in panchina quest’anno solo per amore della Roma. In un’anticipazione della puntata di domani di “Dribbling”, il tecnico ha ribadito di essere certo di lasciare il ruolo di allenatore dei giallorossi al termine del campionato in corso: l’accordo con la Roma prevede per il 73enne di Testaccio un futuro da dirigente, con responsabilità in ambito tecnico-sportivo. Tra i futuri compiti, anche quello di aiutare la dirigenza a scegliere il suo successore: nell’intervista concessa alla trasmissione di RaiSport Ranieri ha fornito un indizio riguardante l’identikit del prossimo tecnico della Roma.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Roma, Ranieri e l’indizio sul prossimo allenatore

“Il club cercherà un nuovo allenatore in grado di portare la Roma nell’élite del calcio italiano ed europeo”, ha dichiarato Ranieri. Dalla sua dichiarazione, dunque, emerge la volontà della dirigenza giallorossa di ingaggiare un tecnico esperto o che comunque abbia già dimostrato il suo valore in piazze complicate e importanti.

Sarri obiettivo della Roma per la panchina

Nel mirino della Roma potrebbe esserci un tecnico che ha dimostrato il suo valore proprio nella Capitale… Uno dei nomi in cima alla lista del club e che risponde alla perfezione all’identikit fornito da Ranieri è quello di Maurizio Sarri, allenatore con cui la società giallorossa ha avuto un contatto in passato: il tecnico toscano, che in carriera ha vinto lo scudetto con la Juventus e l’Europa League con il Chelsea, piace anche perché ben conosce l’ambiente romano, avendo allenato la Lazio.

Giovani, italiani, “giochisti”: le ipotesi De Zerbi e Farioli

Le alternative rimandano ad altri due allenatori “giochisti”, italiani e impegnati attualmente all’estero: Roberto De Zerbi e Francesco Farioli. Entrambi sono sotto contratto fino a giugno 2027 – il primo col Marsiglia, il secondo con l’Ajax – ma la Roma spera che il richiamo di un importante club di serie A possa spingerli verso il ritorno in Italia.

La suggestione Ancelotti: il sogno Carlo e la scommessa Davide

L’ultima grande suggestione, infine, porta a Carlo Ancelotti: ex giocatore e tifoso della Roma, il tecnico emiliano vive un momento di crisi al Real Madrid e in caso di addio prematuro ai blancos – il suo contratto scade nel giugno 2026 – potrebbe essere affascinato dal tornare in Italia sulla panchina giallorossa.

Ma la Roma segue con attenzione anche un altro Ancelotti, Davide, figlio e assistente di Carlo: stimatissimo dall’ambiente madridista per le conoscenze tattiche e la capacità di relazionarsi ai giocatori, Ancelotti jr potrebbe essere una scommessa intrigante per la Roma nel caso in cui il club non riuscisse a convincere del suo progetto tecnico allenatori con maggiore esperienza.