Pagelle Bologna-Roma 2-2: Dovbyk salva Ranieri al 98', Skorupski come Maignan, Koné ingenuo, male Dybala

Top e flop della partita Bologna-Roma, valevole per la 20a giornata di serie A 2024/2025: la rimonta degli emiliani vanificata dal penalty di Dovbyk all'ultimo respiro.

Succede tutto nella ripresa tra Bologna e Roma. Ranieri beffa Italiano all’ultimo respiro con il rigore di Dovbyk che fissa il risultato sul 2-2. Una papera di Skorupski spiana la strada ai giallorossi, poi ribaltati in 5′ da Dallinga e dal rigore di Ferguson, assegnato per un’ingenuità di Koné. Nel recupero altro penalty, questa volta per i capitolini. E il gigante ucraino evita un ko che avrebbe fatto malissimo.

Bologna-Roma: i giallorossi crescono alla distanza

Italiano lascia fuori Orsolini per far spazio al talento argentino Dominguez, Ranieri conferma l’undici che ha vinto il derby con la Lazio. La prima chance è dei padroni di casa: tiro improvviso di Dallinga, Svilar è attento.

La Roma è un diesel e carbura col passare dei minuti: l’ex Skorupski si oppone a Paredes e Dovbyk, poi Dybala non trova la porta su una ripartenza avviata da un erroraccio in fase di impostazione di Lucumì.

Botta e risposta: Dallinga risponde a Saelemaekers

La partita si infiamma nel secondo tempo con un gol per parte nell’arco di 4′. Gli ospiti sbloccano il match al 58′ con una straordinaria azione avviata da un colpo di tacco di Paredes e finalizzata dal grande ex Saelemaekers, sulla cui debole conclusione è colpevole Skorupski.

Il Bologna, però, reagisce subito e trova il pareggio: protagonista assoluto è il classe 2001 Dominguez, imprendibile in contropiede. La palla finisce a Odgaard, che pesca in mezzo Dallinga: l’olandese, lasciato clamorosamente solo in mezzo all’area di rigore, trova il suo primo gol in campionato.

Il Bologna ribalta Ranieri su calcio di rigore

Al 65′ gli emiliani completano la rimonta. Tocco di mano di Koné in area (c’era anche un’evidente trattenuta di Pellegrini su Odgaard), per Abisso nessun dubbio: è calcio di rigore.

Sul dischetto si presenta Ferguson, che supera Svilar. Lo scozzese ritrova così il gol dopo l’infortunio che lo ha tenuto a lungo fermo ai box.

Penalty anche per la Roma… all’ultimo respiro

A pochi istanti dal triplice fischio Abisso, richiamato dal Var, assegna un rigore anche alla Roma per un braccio largo di Lucumì. Dybala non c’è: tocca a Dovbyk, che trafigge Skorupski evitando il ko.

Le pagelle della Roma

Svilar 6: Sollecitato a inizio partita da Dallinga, il numero uno della Roma risponde presente. Sui gol non può nulla.

