Roma-Lazio, cosa ha detto Hummels a Castellanos nella rissa: il retroscena

Il difensore tedesco racconta l'episodio che ha portato all'espulsione dell'attaccante argentino. Non manca una piccola autocritica su quanto accaduto

Non può esserci derby senza strascichi polemici. Se quello di Roma dal punto di vista sportivo ha offerto pochi spunti, ad arricchire la coda del post stracittadina capitale ci pensa la querelle tra Mats Hummels e il Taty Castellanos. A giorni di distanza dall’incontro è infatti emerso il contenuto dello scambio di battute tra i due calciatori, raccontato direttamente dalla voce di uno dei due protagonisti.

Lo scontro in campo e l’espulsione del laziale

Minuti finali di tensione tra Roma e Lazio, come da copione di una gara così sentita da ambedue le parti. Ad accendere la miccia sono stati Mats Hummels e Taty Castellanos, protagonisti di uno scontro che ha portato all’espulsione dell’attaccante argentino della formazione biancoceleste. Quest’ultimo, infatti, aveva colpito l’avversario con un calcio da terra.

Una tensione lunga 90 minuti

A svelare qualcosa in più sull’episodio è stato lo stesso difensore tedesco, intervistato nel corso del podcast “Alleine ist schwer” (“Da soli è difficile”). Il 36enne ex Borussia Dortmund ha spiegato che c’è stata un po’ di teatralità in campo, con una tensione che era in realtà maturata ancor prima che tutto degenerasse con il fatto poc’anzi descritto. Insomma, i due nel corso dei 90 minuti non si sono proprio amati, come spesso capita tra attaccante e difendente.

Il messaggio di Hummels e l’autocritica

Così arriviamo ai minuti finali, così descritti da Hummels: “Un fallo classico, solido, nulla di grave. Poi siamo finiti uno sopra l’altro. Lì mi ha dato un calcio nella coscia. Mi ha colpito dal nulla e mi ha fatto arrabbiare, come avete potuto vedere: prendere a calci qualcuno è una cosa molto antisociale“. Poi, però, arriva anche il mea culpa del tedesco: “Mi ha dato una piccola testata, ma la mia caduta non era necessaria“.