Giudice Sportivo, Lazio stangata dopo il derby: la decisione su Castellanos, Zaccagni e Gila fermi un turno

Nei provvedimenti disciplinari squalifica di un turno e multa di 15mila euro per l’argentino, al club ammenda di 20mila euro per il comportamento dei tifosi

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

C’è tanto del derby tra Roma e Lazio nei provvedimenti disciplinari del giudice sportivo relativi alla 19a giornata di serie A: pesanti multe per le due squadre, i biancocelesti perdono per squalifica Zaccagni, Gila e Castellanos, punito per il finale incandescente con Hummels.

Giudice Sportivo: Lazio, la decisione su Castellanos

Il derby della Capitale non è una partita come le altre, lo si capisce anche leggendo i provvedimenti disciplinari del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea relativi alla 19a giornata di serie A. A pagare le spese di una gara sopra le righe sul piano agonistico – come vuole la tradizione – è soprattutto la Lazio, anzi, il centravanti della Lazio: Taty Castellanos è stato punito con una giornata di squalifica e 15mila euro di multa per la reazione scomposta (ha “colpito con i tacchetti la coscia” dell’avversario, si legge nel comunicato) avuta nei confronti di Mats Hummels nei minuti finali della gara.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lazio, un turno di squalifica a Zaccagni e Gila

Ma Castellanos non è l’unico squalificato della Lazio, che venerdì contro il Como dovrà fare a meno anche di due pedine di fondamentale importanza per il tecnico Marco Baroni come Mattia Zaccagni e Mario Gila: già diffidati, sono stati entrambi ammoniti nel derby e dunque squalificati per un turno.

Provvedimenti disciplinari: le multe a Lazio e Roma per il derby

L’atmosfera bollente del derby dell’Olimpico viene fotografata anche dalle multe che il giudice sportivo ha comminato a Roma e Lazio per il comportamento dei rispettivi tifosi: 10mila euro di ammenda per il club giallorosso, a causa dei petardi e dei fumogeni lanciati verso il settore dei supporter biancocelesti; stessa somma per la Lazio, che però dovrà versare altri 10mila euro perché i propri tifosi hanno rivolto un fascio di luce laser verso l’arbitro.

Serie A, 19a giornata: gli altri provvedimenti

Quanto alle altre gare della 19a giornata, il giudice sportivo ha sanzionato con una giornata di squalifica e 5mila euro di multa Danilo D’Ambrosio del Monza, espulso nella partita col Cagliari per la tacchettata alle parti basse del sardo Jerry Mina.

Un turno di stop anche per Lorenzo Lucca dell’Udinese, Suat Serdar e Jackson Tchatchoua del Verona. Multate per intemperanze dei tifosi anche Genoa (7mila euro), Napoli (3mila euro) e Lecce (1.500 euro).