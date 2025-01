Lazio, autogol dopo il derby: sui social del club un video con il coro della Roma, tifosi infuriati

In una clip pubblicata sui canali ufficiali della società per celebrare i suoi 125 anni di storia si sentiva una canzone che da anni imperversa nella Curva Sud giallorossa

Non è stato un inizio di 2025 felice per la Lazio: dopo la sconfitta nel derby, i tifosi biancocelesti hanno dovuto pure subire una beffa social. Sui profili ufficiali del club è infatti stato pubblicato un video celebrativo per i 125 anni della società nel quale però si sentiva un coro usato soprattutto dai rivali della Roma. Veementi le proteste dei supporter della Lazio, costretta a cancellare il video.

Il coro della Roma utilizzato in un video della Lazio

Di chi è la “Marsigliese”? Della Francia, ovviamente, che dalla Rivoluzione ne ha fatto il suo inno nazionale. A Roma, però, le note di quel brano sono diventate di proprietà dei tifosi della “Magica”: da anni per caricare i propri beniamini la Curva Sud intona un coro sulla melodia dell’inno nazionale francese, cambiandone ovviamente le parole. “Quando l’inno si alzerà, tutto il mondo tremerà”, recita un passaggio del brano.

È facile immaginare, dunque, cosa abbiano provato i tifosi della Lazio quando hanno ascoltato quel coro fare da sottofondo a un video pubblicato dal club biancoceleste sui propri profili social…

Lazio, il video beffa pubblicato sui social

Il video in questione era stato pubblicato dalla Lazio per avviare il conto alla rovescia in vista del 9 gennaio, data in cui la società biancoceleste compirà 125 anni. Nel video si vedeva un bambino che, dopo aver ascoltato il coro, chiede di che si tratta al padre: “Questa è la nostra storia”, la sua risposta. Peccato, però, che sui social la canzone sia stata immediatamente riconosciuta come un brano appartenente ormai alla tifoseria della Roma.

Lazio, le proteste dei tifosi e la rimozione del video

Vibranti e numerose le proteste dei tifosi della Lazio sui social. “Ma è uno scherzo?” ha scritto su Facebook Lorenzo. “Ma il social manager è impazzito? È mai venuto all’Olimpico?”, aggiunge Fraca. “Prima la sconfitta nel derby, ora questo…”, ricorda Jo25. “Hanno usato il coro dei romanisti: l’ennesima prova che questa è una società di dilettanti”, attacca Hesse. “Levate quel coro!”, chiede un altro supporter, che poi viene accontentato. Dopo le numerose proteste, infatti, la Lazio è stata costretta a cancellare il video.