La classifica senza errori arbitrali: altra partita falsata, polemiche in Fiorentina-Napoli e Roma-Lazio

Il 2025 non si apre nel migliore dei modi per gli arbitri italiani. Ancora una partita falsata, per giunta piuttosto delicata per la classifica e la posta in palio, nell’ultimo turno del girone di andata, peraltro monco di tre sfide che saranno recuperate solo tra qualche giorno. Insomma, non proprio una (ri)partenza incoraggiante dopo un girone d’andata segnato da tantissime sviste. Ecco la classifica senza errori arbitrali aggiornata alla diciannovesima di campionato.

Arbitri, una partita falsata nel 19mo turno

Il match falsato è Venezia-Empoli. Due i rigori invocati dai toscani nel primo tempo e almeno uno, il secondo, sembra proprio esserci. Idzes e Colombo vengono a contatto in area quando l’attaccante empolese controlla il pallone, lo stesso Colombo perde uno scarpino e non si capisce perché Sacchi non intervenga subito, né il mancato intervento dalla sala Var dopo il check. Penalty che avrebbe consentito all’Empoli di espugnare Venezia.

Moviola: i casi più spinosi della prima del 2025

Polemiche roventi in altre due partite, quelle più “di cartello” del turno. In Fiorentina-Napoli lamentele viola per il gol annullato a Kean sullo 0-1: in realtà il tocchetto con la mano dell’attaccante della Fiorentina prima del tiro in porta c’è, corretta la decisione di Manganiello di non convalidare la marcatura ancor prima dell’intervento del Var. In Roma-Lazio tantissimi gli errori (veniali) di Pairetto, che però non sbaglia nell’episodio più controverso, il rosso a fine partita a Castellanos per un fallo di reazione su Hummels, con conseguente mega-rissa.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2024-2025 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

virtuale NAPOLI 44 NAPOLI – 44 ATALANTA* 41 INTER** +1 39 INTER** 40 LAZIO -1 36 LAZIO 35 ATALANTA* +7 34 JUVENTUS* 32 FIORENTINA* – 32 FIORENTINA* 32 UDINESE -5 30 BOLOGNA** 28 MILAN** -3 30 MILAN** 27 JUVENTUS* +2 30 UDINESE 25 ROMA -6 29 ROMA 23 BOLOGNA** +2 26 TORINO 21 TORINO -3 24 EMPOLI 20 EMPOLI -1 21 GENOA 20 PARMA -1 20 PARMA 19 GENOA – 20 VERONA 19 COMO* – 18 COMO* 18 LECCE – 17 CAGLIARI 17 VENEZIA – 14 LECCE 17 CAGLIARI +3 14 VENEZIA 14 MONZA -2 12 MONZA 10 VERONA +7 12

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

